Sergipe teve mais de 2 mil prisões por tráfico de drogas em 2 anos

O tráfico de drogas é um crime que pode estar relacionado a diversas outras investidas criminosas, a exemplo de roubos e homicídios. Por isso, com foco nas ações de combate à venda de entorpecentes, Sergipe contabilizou 2.236 prisões por tráfico de drogas nos últimos dois anos, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicado na quinta-feira (20).

De acordo com o documento, Sergipe registrou 1.226 prisões por tráfico de drogas durante todo o ano de 2021, enquanto em 2022 foram 1.010 prisões pela prática desse crime em todo o território sergipano. As prisões registradas nos últimos dois anos no estado fazem parte da estratégia de combate à criminalidade, como explica o diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc), Ataíde Alves. “As disputas territoriais pelas áreas de venda dos entorpecentes geram conflitos entre grupos rivais e colocam a população em risco”, justifica.

Nesse sentido, o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, ressalta que as polícias estão atuando em conjunto para o combate ao tráfico de drogas. “Na busca pelos entorpecentes ou por dinheiro para comprá-los, há roubos e homicídios. Por isso, estamos atuando no combate ao tráfico de drogas”, afirmou.

Com as prisões por tráfico de drogas e apreensões dos entorpecentes, os materiais são encaminhados ao Laboratório de Química Forense do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), da Polícia Científica, onde são analisados. Os peritos fazem a identificação da substância e elaboram laudos, que fortalecem as evidências da prática do tráfico de drogas.

Foto SSP