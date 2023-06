Servidor  que confessou ter matado e ocultado corpo da namorada é exonerado pela prefeitura de Estância

A Prefeitura de Estância informou na manhã desta segunda-feira (05) que exonerou do cargo de Diretor do Departamento de Trânsito da cidade, Vildeson Soares dos Santos, que confessou ter matado e ocultado o corpo da namorada de 24 anos, Nayara dos Santos Barbosa. De acordo com informações da polícia, a jovem foi morta por esganamento.

Ele foi preso na sexta-feira (02) depois de se apresentar na Delegacia Regional de Polícia Civil de Estância e confessar o crime, ocorrido no bairro Cidade Nova, na cidade Jardim de Sergipe.

O corpo da jovem foi ocultado em um cemitério do município de Indiaroba. Ele confessou o crime na sexta-feira e está preso preventivamente.

Vildeson Soares é suplente de vereador do município. Ele obteve 572 votos nas Eleições 2020.

Nayara Barbosa dos Santos trabalhava como designer de sobrancelhas e era dona de uma loja de roupas e acessórios na cidade de Estância.

Foto reprodução