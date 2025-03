SERVIDORES E CONTADORES PARTICIPAM DE IMERSÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Servidores públicos municipais e estaduais reuniram-se na manhã desta terça-feira, 11, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) para uma imersão no conhecimento acerca da prestação de contas no serviço público, com enfoque na uniformização dos procedimentos e na qualidade das informações O curso foi ministrado pelo auditor de Controle Externo I, Vanderson Melo.

“Estamos no período de preparação das contas anuais dos gestores públicos para serem encaminhadas ao Tribunal de Contas. Então, o curso é muito oportuno porque vai dirimir várias dúvidas em relação às contas anuais, tanto de prefeitos como demais agentes políticos e ordenadores de despesa”, afirmou o palestrante.

A ação pedagógica foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Transparência e Controle de Sergipe (SETC), com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE) e com a Secretaria de Estado da Administração (SEAD). Seu objetivo está em capacitar os profissionais para as mudanças na elaboração da proposta orçamentária pública, com abordagem nas áreas de execução do orçamento, acompanhamento, controle e análise prática da execução orçamentária, com o foco voltado para a fonte de recursos.

“Essa capacitação vê aspectos de conteúdo formal, também execução orçamentária, muito importante, e alguns casos existentes e, digamos assim, alguns equívocos frequentes para que tais equívocos não ocorram”, afirmou Silvana Lisboa, secretária de Transparência.

Uma das participantes da ação, Monica Sobral, vereadora do município de Laranjeiras, destaca a importância do curso para a boa execução da sua função.

“É extremamente importante o curso que está sendo dado para que a gente possa ser subsidiado com as informações corretas, de que forma a gente pode analisar as prestações de contas que chegam e executar tudo de uma forma que a gente tenha a melhor qualidade, uma transparência, para que a população também possa entender e acompanhar de que forma o dinheiro do município, da Câmara, está sendo aplicado e que possa também, com isso, ter mais tranquilidade se o investimento está sendo feito da forma correta. Nossa função principal é a fiscalização e a gente precisa ter o conhecimento necessário para entregar à população um trabalho de qualidade”, disse.

A iniciativa ensinou técnicas e ferramentas pedagógicas que auxiliam na correta elaboração da prestação de contas anual, a partir da identificação das informações e dos documentos necessários para sua completa e correta composição.

