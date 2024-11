Sessões solenes na Câmara dos Deputados e na Alese comemoram 135 anos da PC

Em comemoração aos 135 anos da Polícia Civil de Sergipe, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) realizam sessões solenes. A sessão promovida pela Alese acontece no dia 27 de novembro, às 11h. Já a sessão realizada pela Câmara dos Deputados ocorre no dia 2 de dezembro, às 11h.

Na Câmara dos Deputados, a sessão solene é fruto de requerimento apresentado pela deputada federal Katarina Feitosa, que também é delegada da Polícia Civil sergipana.

No requerimento, a deputada ressaltou a importância histórica da Polícia Civil de Sergipe, que foi criada em 28 de novembro de 1889. Ainda no requerimento, Katarina Feitosa relembrou a importância da Polícia Civil para a elucidação de crimes no estado e para reduções consideráveis na criminalidade em Sergipe.

Já a sessão promovida pela Alese é de autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante, que também enfatizou a história e a atuação da Polícia Civil de Sergipe.

Fonte SSP