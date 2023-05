Sete pessoas são indiciadas após operação contra venda ilegal de armas

A Polícia Civil informa que as investigações que resultaram na Operação Underground foram concluídas com o indiciamento de sete pessoas por crimes relacionados à venda ilegal de armas de fogo e munições em Sergipe.

Entre os indiciados está o vereador de Aracaju, Sávio de Vado da Loteca (PSC). Sávio foi alvo de busca e apreensão da Operação Underground, que visou desbaratar quadrilha acusada de venda e compra ilegal de armas de fogo, munições e acessórios.

De acordo com a SSP, os pedidos de prisão, cumpridos durante a operação, foram fundamentados em inquérito policial aberto pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e as investigações reuniram provas de que os indiciados atuavam na prática da venda ilegal desse material no estado.

A operação ocorreu nas cidades de Aracaju, Itabaiana, Ribeirópolis, Neópolis, Aparecida, Canindé de São Francisco e Ibotirama (BA).

A ação policial foi encerrada com a apreensão de 14 armas de fogo e centenas de munições.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).