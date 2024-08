Setransp diz que está acompanhando o processo licitatório do transporte

Foi concluído nesta sexta-feira (02), o processo de licitação do transporte público. A licitação estabelece uma frota de 473 ônibus para circular na região metropolitana.

A empresa vencedora foi a Auto Nossa Senhora Aparecida, de Minas Gerais e vai operar a frota no primeiro lote que engloba as cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. O segundo lote será da Viação Atalaia, que vai operar nas cidades de Aracaju e São Cirstóvão.

Veja o que diz a nota do Setransp

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) está acompanhando o processo licitatório do transporte público de Aracaju e Região Metropolitana e reconhece sua importância para evolução da prestação do serviço de transporte, promovendo melhorias para mobilidade urbana e a previsibilidade de investimentos necessários.

A expectativa é que as empresas vencedoras do certame iniciem a operação a partir de 2025, contemplando Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, e, assim, possam contribuir com uma melhor prestação do serviço, atendendo ao que foi determinado pelo Consórcio Metropolitano conforme edital de licitação, bem como e, principalmente, a toda população.

Ascom Setransp