Simão Dias: deputado parabeniza os 133 anos de Emancipação Política

Durante pronunciamento realizado em Sessão Plenária, na manhã desta terça-feira (13), o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), parabenizou o município de Simão Dias pelos 133 anos de Emancipação Política, celebrado na segunda-feira, (12).

Na ocasião, o parlamentar destacou a participação nas festividades. “Ocupo o Pequeno Expediente para fazer o registro que no dia de ontem a cidade de Simão Dias completou 133 anos de Emancipação Política. Neste belo município tive a oportunidade de participar da missa, hasteamento da bandeira, e de homenagens direcionadas à personalidades locais que contribuíram com o desenvolvimento da região, tanto na área rural como urbana. Ao lado do prefeito Cristiano Viana, do vice, Reinaldo Prata, e de vereadores, participamos de uma solenidade festiva muito importante”, disse.

A contribuição na política e economia de Simão Dias para o Estado de Sergipe também foi citada. “O município possui uma imensa representatividade para Sergipe tendo participação efetiva na política estadual, onde vários governadores vieram daquela cidade, além da participação na economia. Foi um evento salutar, junto com os simãodienses; essa cidade orgulha a todos os sergipanos. Agradeço ainda o acolhimento que sempre tenho neste local. Portanto, quero desejar sucesso à população e seus representantes pelo grande município que construíram”, enfatizou.

Recital junino

Antes de encerrar, o deputado Luciano Pimentel comentou sobre a realização do 2º Recital Junino do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência). “Ontem à noite participei do 2º Recital Junino do SergipePrevidência no Teatro Tobias Barreto, onde um coral formado por em torno de 65 aposentados e pensionistas fizeram uma exibição magnífica e fiquei bastante emocionado”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória