Sindicatos se unem contra a política de desmonte e desvalorização

Os/as servidores/as públicos/as são um dos pilares na construção social. Com a mediação deles/as a população tem acesso aos direitos básicos e garantias sociais determinadas em nossa constituição, como educação, saúde, segurança. Porém, não é o que tem acontecido em Aracaju. Lamentavelmente, o/a servidor/a público/a tem recebido ataques ferozes de todos os lados, como se fosse culpado pela péssima administração do prefeito Edvaldo Nogueira.

Enfrentando péssimas condições de trabalho e desvalorização profissional, as/os servidoras/as públicas/os municipais de Aracaju, decidiram unificar a luta pela defesa dos seus direitos. Ontem (05/06), os presidentes do Sindipema, Sacema, Sepuma, Sigma e Sindatran se reuniram para dialogar e planejar conjuntamente as próximas ações das categorias, que serão discutidas na Assembleia dos respectivos sindicatos.

Todos os presentes citaram a importância de unificar as ações e da manutenção desta unidade mesmo com a contemplação dos direitos de alguma categoria de forma isolada. Há muitos anos o prefeito tem “zombado” da cara dos servidores e servidoras impondo uma condição de desvalorização jamais vista, aliado a isso o prefeito Edvaldo impõe a precarização e terceirização dos serviços públicos para colocar os servidores como culpados pelas desassistências.

Para o prof Obanshe Severo, nos últimos 2 anos a categoria do magistério tem resistido bravamente aos ataques de Edvaldo e, agora, com a união das outras categorias, estaremos todos ainda mais firmes e fortes. A tentativa do prefeito de jogar os/as servidores/as encontra nós não surtiu efeito e nem surtirá. Todos/as servidores/as municipais são desvalorizados/as. Nenhuma categoria tem privilégios, como ele disse. Muito pelo contrário. Todas são desvalorizadas. Mas a nossa união mudará esse cenário”, aponta Severo.

Fonte e foto Sindipema