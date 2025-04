SINPOL cobra compromisso do Governo de Sergipe sobre proposta aceita pela categoria

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) voltou a cobrar publicamente o Governo do Estado pela efetivação da proposta de valorização dos oficiais investigadores, aceita pela categoria ainda em janeiro deste ano. Segundo o presidente da entidade, Jean Rezende, o governador Fábio Mitidieri afirmou publicamente, através da imprensa, que o governo estaria à disposição para encaminhar o projeto à Assembleia Legislativa, desde que o sindicato aceitasse a proposta apresentada – o que foi feito formalmente pelo Sinpol.

“Após a fala pública do governador em janeiro, convocamos uma assembleia sindical, onde a categoria, de forma unida, deu um passo atrás e decidiu aceitar a proposta do governo, mesmo sem possibilidade de diálogo para mudanças”, afirmou Jean Rezende. O sindicato então confeccionou um ofício e o protocolou oficialmente junto ao governo, formalizando o aceite.

No entanto, a promessa ainda não foi cumprida. Já se passaram quase quatro meses desde a manifestação do governador e, apesar de compromissos públicos assumidos também pela secretária de Administração, Lucivanda Nunes, de que o projeto seria encaminhado ainda em março, nenhuma movimentação concreta foi feita até o momento.

De acordo com o presidente do Sinpol, Jean Rezende, o projeto prevê, entre outros pontos, a redução do interstício para promoção de quatro para três anos, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025, além da implementação do reajuste linear de 7% previsto para agosto e da próxima parcela do adicional de periculosidade, marcada para outubro.

“O governo foi taxativo e inflexível, mas a categoria aceitou a proposta. O sinal foi dado, agora esperamos que o governador cumpra sua palavra e encaminhe o projeto à Assembleia Legislativa”, reiterou Jean.

O impasse preocupa os servidores, que cobram respeito ao acordo firmado e pedem celeridade na tramitação da proposta. “Não se trata apenas de um compromisso com o sindicato, mas com os trabalhadores e suas famílias, que esperam por essa valorização”, finalizou o presidente do Sinpol.

Texto e foto ascom Sinpol/SE