SINPOL/SE aponta situação precária em delegacias plantonistas

O Sinpol Sergipe encaminhou à Secretaria de Segurança Pública um relatório sobre as condições de trabalho e de estrutura nas delegacias de Polícia Civil que funcionam em regime de plantão, tanto na capital quanto no interior.

O levantamento, com mais de 70 páginas, denuncia as condições precárias em que se encontram algumas das delegacias em Sergipe. Dentre os diversos problemas encontrados estão: falta de mobiliário adequado, irregularidade de extintores de incêndio, fiação elétrica exposta, armamento deficitário, alojamentos inadequados, entre outros.

“Ouvimos relatos recorrentes de pessoas que nunca pisaram em uma delegacia por costumeiramente as unidades serem um lugar insalubre, obscuro e sem receptividade. Os agentes e escrivães, principalmente os que atuam nas unidades plantonistas, e a população sergipana estão sendo tratados com descaso e não podemos deixar isso acontecer. Apresentamos à gestão todos os problemas encontrados e esperamos que eles sejam corrigidos o mais breve possível. Alguns colegas nos relataram que contraíram doenças por conta das diversas irregularidades que foram vistas. Esperamos que a SSP ofereça as condições laborais necessárias para o bem-estar da categoria e também da população que precisa ter a delegacia de Polícia Civil como um lugar receptivo e que deve ser procurado quando necessário”, salientou Jean Rezende, presidente do Sinpol/SE.

O relatório também aponta as condições a que a população é submetida como falta de adequação ao público PCD, limpeza inadequada em banheiros e locais de atendimento, falta ou quantidade de cadeiras insuficiente, mofo, veículos apreendidos que geram focos de dengue e outras pragas, entre outros.

Uma pessoa que preferiu não ser identificada contou a dificuldade encontrada ao buscar uma delegacia e encontrá-la em condições deficitárias.

“A gente é vítima de violência ou de algum crime e quando vai buscar ajuda do Estado encontra a delegacia nesse estado. Não adianta colocar um policial se a população não vai ter condição nenhuma de atendimento. Pagamos nossos impostos e em um momento de fragilidade ainda temos que passar por isso”, disse.

Em um primeiro momento, foram visitadas as delegacias de Itabaiana, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória, Maruim, Propriá e unidades em Aracaju. O Sinpol Sergipe se prepara para mais visitas em delegacias de Polícia Civil do estado para continuar cobrando melhores condições.

“Caso alguma delegacia seja interditada ou fechada quem mais vai sofrer será a população que precisa do atendimento. Será preciso realizar um maior deslocamento para registrar um boletim de ocorrência. O cidadão precisa saber que terá um local receptivo ao buscar uma delegacia de Polícia Civil”, ressaltou Rezende.

Fonte: SINPOL/SE