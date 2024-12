Sinpol flagra estagiário conduzindo viatura da Segurança Pública

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) realizou, nesta terça-feira (10), mais uma etapa da Operação Puro Sangue. Após o recebimento de uma denúncia, a diretoria do Sindicato realizou os levantamentos investigatórios preliminares e flagrou um estagiário da 1ª Delegacia Metropolitana conduzindo uma viatura policial, contrariando as prerrogativas dos Oficiais Investigadores de Polícia.

Segundo o presidente do Sinpol/SE, Jean Rezende, o estagiário, ao ser abordado por representantes da entidade sindical, apresentou um termo de cautela que o “autorizava” a conduzir aquele veículo, que estava à sua inteira disposição, com a liberação do delegado responsável pela unidade. As viaturas, entretanto, ostensivas ou descaracterizadas, só podem ser conduzidas por profissionais da Carreira Policial Civil. O veículo abordado estava com o giroflex e com placa de segurança de viatura policial.

“O procedimento foi entregue na Delegacia Plantonista, para que a equipe da Central de Flagrantes dê as devidas providências que forem pertinentes à Justiça. A entidade sindical tem feito o seu papel, relatando a existência de pessoas estranhas à atividade policial civil nas delegacias usurpando as funções dos Oficiais Investigadores de Polícia. Tudo isso já vem sendo elencado, relatado inclusive ao delegado geral da Polícia Civil, ao secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe e ao Conselho Superior da Polícia Civil”, disse Rezende.

O Sinpol/SE solicita que denúncias continuem sendo enviadas para o número (79) 3214-0103. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e, quando possível, devem ser encaminhadas com provas e documentos que as fundamentam e auxiliem na investigação.

Fonte ascom Sinpol/SE