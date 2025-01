SINPOL VISITA DELEGACIAS DA CAPITAL E DO INTERIOR PARA CONVOCAR CATEGORIA PARA ASSEMBLEIA NA SEXTA, DIA 31

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) percorreu algumas delegacias da capital e do interior, na terça e quarta-feiras, 28 e 29, para convocar os oficiais investigadores para a Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá nesta sexta, 31 de janeiro, às 8h, no Hotel Arcus, na Atalaia, em Aracaju (SE).

“Foram dois dias de intensa movimentação para a diretoria do Sinpol. Na terça, visitamos diversas unidades da capital e do interior, a exemplo das cidades de Estância, Umbaúba, Itabaianinha, Lagarto, entre outras. Convocamos os nossos filiados e convidamos os não filiados, para participarem da Assembleia que estaremos realizando na manhã de sexta-feira, em Aracaju. Foi uma convocação para que juntos, possamos decidir o futuro da categoria”, informou o presidente Jean Rezende.

A semana foi de muita movimentação, com visita a Academia e Policia de Sergipe (Acadepol), para dar boas-vindas aos novos alunos do curso de formação policial, na tarde de segunda, 27.

“Essa etapa é muito importante para o início da carreira. Na ocasião, falamos sobre o trabalho do sindicato, nos colocamos à inteira disposição para esclarecer dúvidas, sobre a carreira e atuação sindical. Ressaltamos que o Sinpol trabalha na defesa do oficial investigador e da sua família”, disse o presidente.

Na terça, após reuniões no Conselho Superior da Polícia Civil e na Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, do Ministério Público, os diretores visitaram delegacias da capital.

A comitiva, formada pelos dirigentes Luiz Borges, Murilo Portugal, Heráclito Menezes e Jean Rezende, esteve em diversas delegacias da capital, entre as quais, na Delegacia de Turismo (Detur), na 4° Delegacia Metropolitana (4° DM), na Delegacia do Santa Maria, na 10° Delegacia Metropolitana, Especializada na Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP-SE), entre outras.

“Fizemos um amplo convite para a Assembleia de sexta, cuja primeira convocação será às 8h, e a segunda às 9h. Será uma manhã de paralisação da categoria, que está amparada pela convocação sindical, onde queremos ouvir todos. A categoria é quem decide o futuro da atuação sindical. O que for decidido em assembleia, será feito pelo Sinpol”, ressaltou Jean Rezende.

