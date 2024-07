SINTTRA PARTICIPA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO GRUPO PROGRESSO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (Sinttra) participou de uma audiência de instrução, que ocorreu na 4 Vara do Trabalho de Aracaju na última quinta-feira, 18, com o Grupo Progresso, para a regularização dos débitos com os seus colaboradores.

Como os representantes do Grupo Progresso não apresentaram qualquer tipo de proposta, o Magistrado determinou que as partes se manifestassem através de petição dentro dos prazos estabelecidos na ata de audiência.

Com isso, o Grupo Progresso deverá apresentar documentos complementares no prazo máximo de 5 dias e depois disso a Assessoria Jurídica do SINTTRA e o MPT deverão se pronunciar sobre todas as provas produzidas pelas Reclamadas.

Ademais, na audiência ainda foi feito o pedido de reanálise das liminares pleiteadas, especialmente em relação ao pagamento do salário e do ticket alimentação dentro do prazo legal e o Juiz ficou de apreciar o pedido tão logo fossem cumpridas as manifestações das partes.

Ascom/Sinttra