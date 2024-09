SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA PREFEITURA DE MURIBECA AJUDA A POLÍCIA MILITAR A PRENDER ASSALTANTES

O sistema de videomonitoramento implantado pela Prefeitura de Muribeca, a 75 km de Aracaju, tem auxiliado a polícia na captura de criminosos e na elucidação de crimes. Recentemente, o equipamento foi fundamental na prisão de dois indivíduos que assaltaram uma açaiteria no centro da cidade na última quarta-feira (18), por volta das 21h30.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, há uma parceria entre o município e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE), por meio do Centro de Operações e Monitoramento do Batalhão de Polícia de Caatinga, coordenado pela Agência Especial de Inteligência da PM/SE.

Com o auxílio das câmeras de alta definição e tecnologia de reconhecimento de placas, a polícia conseguiu rastrear e localizar um dos assaltantes nas imediações do povoado Moita Redonda, em Aquidabã. Após a prisão, o indivíduo entregou seu comparsa. A moto utilizada no assalto pertencia a terceiros. A vítima registrou um boletim de ocorrência e o caso agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil.

O sistema foi implantado no município pela Prefeitura em 2022 e ampliado neste ano, totalizando mais de R$ 223 mil em investimentos em segurança e bem-estar da população.

Da assessoria