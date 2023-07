Sistema penitenciário de Sergipe receberá R$ 5,7 milhões em veículos e equipamentos. Ministério também apoiará a estruturação de presídios

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública destinará o equivalente a R$ 5,7 milhões em veículos e equipamentos para o sistema penitenciário de Sergipe, ainda em 2023. A informação foi repassada pelo ministro Flávio Dino durante encontro com o governador do estado, Fábio Mitidieri, nesta quarta-feira, 19, em Brasília.

Fazem parte da lista caminhões, caminhonetes, equipamentos de detecção de metais, de varredura corporal, de bloqueio de telefonia e de monitoramento por vídeo, além de kits para projetos de ressocialização pelo trabalho e pela educação, entre outros. Alguns itens passam por processo licitatório e outros devem ser repassados nas próximas semanas à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc) de Sergipe.

Para Fábio, os materiais devem fortalecer a segurança e o trabalho de ressocialização nas unidades prisionais masculinas e femininas. “Quero agradecer ao ministro pela receptividade, trazendo boas novas em investimentos que serão importantíssimos para o nosso sistema penitenciário”, afirmou.

Melhoria da estrutura

Durante a audiência, Fábio Mitidieri solicitou apoio do Governo Federal para ampliação de vagas e melhoria da estrutura física do sistema penitenciário sergipano. Flávio Dino garantiu o envio de uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) para verificar a necessidade de reforma, ampliação e construção de unidades de cumprimento de medidas penais, que deve ocorrer em agosto deste ano.

A reunião contou com as secretárias de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor de Sergipe, delegada Viviane Leite, e da Fazenda, Sarah Andreozzi; e dos secretários da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, e da Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis; além do secretário-adjunto da Sejuc, coronel Reinaldo Chaves. Pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), participaram o secretário da Senappen, Rafael Velasco, e o secretário-substituto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Felipe Sampaio.

Foto: Julio Dutra