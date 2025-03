SMTT informa alteração no trânsito nas comemorações dos 190 anos da PM

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) dará apoio ao Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) durante a realização do evento em homenagem aos 190 anos da Polícia Militar de Sergipe. A comemoração será realizada na terça-feira, 11, na Praça Almirante Barroso, em frente ao Palácio Museu Olímpio Campos, a partir das 19 h.

Segundo o diretor de Transportes Públicos, Coronel José Carlos Cruz, a ação contará com o bloqueio temporário em duas vias, para organizar o fluxo do trânsito durante a solenidade.

“Estaremos com os nossos agentes de trânsito dando apoio ao Bptran, e faremos o bloqueio na Travessa José de Faro e na Travessa Benjamin Constant, no período das 16h às 22h. Desta forma, a área no entorno da praça ficará livre para que o evento possa acontecer com tranquilidade e segurança”, explicou.

Fonte e foto ascom SMTT