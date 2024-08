SMTT presta um B.O. e pede investigação sobre incêndio em ônibus

Na tarde desta sexta-feira, 30, o superintendente municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, Renato Telles, compareceu à Coordenadoria das Delegacias da Capital, na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar que as autoridades policiais investiguem o incêndio que atingiu um ônibus do transporte coletivo.

O incidente ocorreu esta manhã, quando um veículo da linha Circular Praias 2 pegou fogo enquanto transitava pela avenida Inácio Barbosa, no bairro Aruana, zona Sul da capital. Felizmente, não houve feridos.

Renato Telles demonstrou preocupação com o ocorrido e ressaltou a gravidade da situação, alegando que o fato “não é normal” e que “precisa de investigação minuciosa” por parte das autoridades policiais.

“Nós não podemos ver com normalidade uma situação como essa acontecer em nossa cidade, não é normal. É por isso que, no período da tarde, estivemos aqui na Coordenadoria das Delegacias da Capital para fazer um Boletim de Ocorrência e solicitar que a delegacia possa fazer uma apuração, enviar uma equipe de perícia ao local para identificar as possíveis causas desse incêndio”, afirmou Telles.

O superintendente enfatizou que, embora o incidente não tenha causado vítimas, é fundamental tratar o caso com a seriedade merecida e que é de total interesse da SMTT entender as causas do incêndio e prevenir que situações semelhantes voltem a ocorrer.

“Insisto, não podemos normalizar o fato ocorrido no dia de hoje, em que pese não teve nenhuma gravidade com quem estava dentro do ônibus, mas não podemos ver com normalidade um fato como esse. É por isso que vim aqui na delegacia prestar um boletim de ocorrência e solicitar uma apuração mais detalhada, com mais afinco, para a gente deixar com tranquilidade a população que usa o nosso transporte”, colocou.

O superintendente afirmou ainda que a SMTT trabalha, diuturnamente, na fiscalização, seja nos terminais ou nas garagens das empresas para manter o padrão de qualidade e segurança da frota, objetivando o bem-estar da população. “Fiscalização essa que será intensificada para minimizar esse impacto, essa eventualidade acontecer, mas não podemos agir com normalidade”, concluiu.

A SMTT aguarda, agora, os desdobramentos da investigação, que contará com a análise pericial do local do incêndio. Ele esteve acompanhado do corpo jurídico e técnico do órgão de trânsito e do secretário de Comunicação Social, Elton Coelho.

Com informações e foto da SMTT