SMTT REGISTRA 159 OCORRÊNCIAS NA SEMANA, SENDO 44 SEM VÍTIMAS E 16 COM PESSOAS FERIDAS, EM ARACAJU

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) durante a última semana, 22 a 27 de abril.

Ao todo, foram contabilizadas 159 chamadas, que envolveram principalmente registros de acidentes de trânsito, irregularidades de estacionamento e remoção de veículos abandonados.

Entre as principais demandas atendidas pela CCO, destacam-se os acidentes de trânsito, com 60 registros, sendo 44 sem vítimas e 16 com pessoas feridas. Além dos sinistros, a Central também atendeu a 40 chamados relacionados a veículos estacionados irregularmente em frente a garagens e realizou 17 remoções de veículos abandonados. A equipe ainda fez anotações de buracos nas vias públicas, contribuindo para a manutenção da malha viária.

O coordenador da CCO, Fábio Bulandeira, ressaltou a importância do monitoramento constante para a segurança viária. “Nosso trabalho é ininterrupto. Mesmo em períodos de menor movimentação, mantemos a vigilância em tempo real para agir rapidamente diante de qualquer ocorrência. A agilidade no atendimento faz toda a diferença para manter a ordem no trânsito e dar segurança aos cidadãos”, destacou.

Bulandeira também enfatizou que o bom funcionamento do trânsito depende da colaboração da população. “A participação dos cidadãos é fundamental. Quando acionam a Central pelo 118, eles nos ajudam a identificar problemas e a atuar de forma mais eficiente. Trabalhamos para que as vias da nossa cidade sejam cada vez mais seguras e organizadas”, completou.

A SMTT reforça que a Central de Controle Operacional está disponível 24 horas por dia e que a população pode acionar o serviço pelo número 118 para denunciar irregularidades ou solicitar apoio em situações emergenciais.

