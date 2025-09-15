SSP APRESENTA DADOS SOBRE CAPACITISMO EM SERGIPE E LANÇA CARTILHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A PRÁTICA

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da Coordenação Geral de Prevenção Social da Violência e Criminalidade (CGPSVC), em parceria com o Observatório Permanente dos Preconceitos em Escolas de Sergipe (OPPES), apresentou, nesta sexta-feira (12), os dados sobre casos de capacitismo – preconceito contra pessoas com deficiência manifestado em atos de discriminação, exclusão ou desvalorização – em Sergipe.

Entre os principais registros estão crimes patrimoniais e sexuais. Diante deste cenário, a SSP lançou a cartilha ‘Capacitismo: uma cartilha sobre inclusão e combate ao preconceito contra pessoas com deficiência’, a qual trabalha temáticas envolvendo as diferentes deficiências, a desconstrução de estigmas, além de orientações práticas para estimular o respeito entre todas as pessoas.

Fonte SSP