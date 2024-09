SSP/SE apresenta planejamento da segurança para Eleições

Em entrevista coletiva, a SSP apresenta os detalhes do planejamento operacional estratégico de atuação do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar para garantia da segurança pública dos eleitores e a integridade do processo eleitoral nos 75 municípios sergipanos durante as Eleições 2024. A apresentação do plano operacional, que engloba a atuação de 4 mil servidores, acontece nesta terça-feira, 1º de outubro, às 7h30, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Avenida Maranhão.

Na oportunidade, representantes das instituições e da coordenação operacional do planejamento da Secretaria da Segurança Pública estarão presentes e irão detalhar as ações que serão desenvolvidas pelas instituições vinculadas à SSP já a partir da próxima sexta-feira, 4, e que terão continuidade até a conclusão da contabilização dos votos e posterior comemorações dos eleitos, após o término do pleito, no domingo, 6.

Fonte SSP