SSP apresenta planejamento operacional de atuação nos festejos junino

Em entrevista coletiva realizada no Centro Integrado de Comando e Controle, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresentou o planejamento operacional das forças de segurança nas principais festividades juninas da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado de Sergipe. As equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar e Civil estão estrategicamente distribuídas para atuar em quase 120 eventos juninos com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade da população sergipana e dos turistas que chegam ao estado conhecido como o “País do Forró”.

No âmbito da Polícia Militar, a corporação irá atuar com patrulhamento, rondas e operações de abordagem e bloqueio em todo o território sergipano. Dentre os principais eventos cobertos pelas unidades vinculadas aos Comandos do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Interior (CPMI) estão o Arraiá do Povo, Forró Caju, São João da Tradição, Forró Siri, Festejos Juninos da Barra dos Coqueiros, Arrasta Pé do 18 do Forte e Festejos da Rua de São João.

O coronel Alexsandro Ribeiro, comandante da Polícia Militar, ressaltou que a atuação da corporação já teve início em maio e prossegue até o mês de julho, com operações para a segurança em todo o território sergipano. “São 60 dias de muito trabalho e muitos desafios. Temos certeza que serão festejos juninos de muita paz e de muita tranquilidade em todo o território sergipano. Elaboramos todo o planejamento operacional para que os festejos ocorram com tranquilidade e harmonia”, reforçou.

Já na perspectiva da Polícia Civil, a instituição instalou plantões operacionais nas principais cidades onde ocorrem festejos juninos. Na capital e Grande Aracaju, haverá plantão na Delegacia de Turismo (Detur), 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) e 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM). Também haverá plantões em cidades como Itabaiana, Lagarto, Areia Branca, Aquidabã, Canindé de São Francisco, Capela, Cumbe, Itaporanga D’Ajuda, Monte Alegre, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Siriri e Umbaúba.

A coordenadora operacional da Polícia Civil, delegada Nalile Castro, ressaltou que, embora a Segurança Pública esteja devidamente preparada para atuação em todo o território sergipano, é preciso também que a população adote cuidados para garantir a tranquilidade das comemorações juninas. “Orientamos que as pessoas tomem cuidado, tomem cuidado com o celular e outras situações. Estaremos lá para auxiliar, fazendo o nosso trabalho, mas é interessante que as pessoas tomem cuidado”, evidenciou.

O Corpo de Bombeiros também estará presente nas festividades juninas nas cidades conhecidas por grandes festividades alusivas ao período junino. As equipes estarão atuando na fiscalização do cumprimento das diretrizes de segurança e também estarão presentes para intervenção em incidentes com viaturas de Auto Salvamento (AS), Auto Bomba Tanque (ABT), Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), Auto Bomba Salvamento (ABS), Unidade de Resgate (UR), Auto Plataforma Autônoma (APA) e Auto Comando (AC).

A coronel Maria Souza, diretora operacional do Corpo de Bombeiros, lembrou que a atuação da corporação teve início já com as análises dos projetos apresentados pelos organizadores das festas juninas. “Nós estamos atuando de forma preventiva desde o mês de maio. Nos dias dos eventos, nós estaremos com guarnições preparadas para atuar em diversas áreas, seja de busca de salvamento, seja de resgate, seja de atendimento pré-hospitalar, seja de combate a incêndios”, concluiu.

