SSP: Planejamento operacional foi sem registro de crimes graves ligados às festividades juninas

Com o término do mês de junho, A Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresentou os resultados da aplicação do planejamento operacional das forças de segurança pública durante os festejos juninos em Sergipe, inclusive no Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, em Aracaju, onde mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo local.

Nos 30 dias de festa — levando em consideração o início de algumas festividades no fim de maio —, a SSP não registrou crimes graves relacionados aos festejos juninos no estado. A maioria dos casos registrados pelas Polícias Civil e Militar foram de perda de documentos e celulares, além de sinistros de trânsito envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas. Já as ocorrências do Corpo de Bombeiros foram referentes, em sua maioria, a atendimentos pré-hospitalares. Os detalhes da atuação operacional da SSP foram apresentados em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (30).

Durante o período, a Polícia Militar registrou cerca de 80 ocorrências. “É um número bastante reduzido, considerando o grande público presente. Em alguns casos, como em áreas de banheiros públicos, identificamos situações de tráfico de drogas e conseguimos intervir de forma imediata, fazer a apreensão do material e encaminhar o responsável à delegacia”, detalhou o tenente-coronel Emerson Souza, subcomandante do Policiamento Militar do Interior.

Entre as ocorrências com a intervenção da PM, também houve situações envolvendo consumo elevado de bebidas alcoólicas e, em alguns casos, uso de drogas. “Esses episódios levaram a alteração de humor e discussões por motivos banais. Nessas situações, a Polícia Militar atuou prontamente, retirando essas pessoas do ambiente para garantir que a festa seguisse segura e tranquila”, ressaltou o tenente-coronel.

Apesar das ocorrências, que também envolveram prisão por embriaguez e embriaguez ao volante, o resultado do planejamento foi considerado positivo. “O plano deu certo, e a tecnologia também foi uma grande aliada. Tivemos parcerias importantes com prefeituras que instalaram sistemas de monitoramento por câmeras, com até 150 câmeras em alguns locais, muitas com zoom suficiente para identificar e agir rapidamente”, ressaltou o subcomandante do Policiamento Militar do Interior.

No tocante às ocorrências registradas pela Polícia Civil, a coordenadora Operacional das Delegacias da Capital, Nalile Castro, destacou que a maioria foi relacionada à perda de documentos e furtos. “Houve poucos roubos registrados, e os procedimentos lavrados, em sua maior parte, foram por embriaguez ao volante, desacato, resistência, porte de drogas e violências contra a pessoa”, acrescentou.

Ainda conforme dados da Polícia Civil, durante o período foram registrados 244 boletins de ocorrência. “Houve também acidentes de trânsito sem vítimas e registros de furtos. Na Delegacia Virtual da Mulher, 45 mulheres em situação de violência buscaram atendimento e, dessas, 19 tiveram requerimentos deferidos prontamente pelo Tribunal de Justiça de Sergipe”, completou a coordenadora operacional.

Nalile Castro destacou que a Polícia Civil registrou menos furtos e sinistros de trânsito em relação ao ano passado. “O que se espera, naturalmente, são crimes patrimoniais, devido à grande circulação de pessoas. Mas o objetivo de todas as forças de segurança é que não ocorram crimes de violência grave contra a pessoa — e isso, felizmente, não aconteceu durante os festejos”.

Já no âmbito na atuação operacional do Corpo de Bombeiros, a subcomandante da corporação, coronel Maria Souza, relatou que mais de 60% das ocorrências registradas no período foram referentes a casos de mal súbito, consumo excessivo de álcool, quedas em terrenos irregulares e entorses. “Conseguimos dar suporte a todos, e algumas pessoas até retornaram à festa após o atendimento”, detalhou.

Ainda no plano operacional da corporação, a coronel Maria Souza também destacou a realização de fiscalizações nas barracas de fogos, objetivando garantir a segurança e evitar acidentes com explosões e mortes. Também fizemos diversas orientações e, felizmente, não fomos acionados para ocorrências de maior relevância nesse aspecto. A prevenção é realmente a melhor solução para evitar fatalidades”, complementou.

Diante do resultado obtido com o planejamento operacional da corporação, a subcomandante do Corpo de Bombeiros considerou que as festividades transcorreram de forma tranquila no estado. “A nossa avaliação foi de que a operação foi muito exitosa. O estado esteve bastante festivo, com grandes atrações e grande público, o que gerou muitas demandas. No entanto, todas as ocorrências foram atendidas com eficácia”, reiterou.

Plano operacional

Durante o mês de junho, a SSP aplicou um planejamento operacional estratégico voltado a garantir a tranquilidade dos festejos e a segurança de sergipanos e turistas que escolheram o ‘País do Forró’, que é o estado mais seguro do Nordeste, para aproveitar as festividades tradicionais da região. No plano operacional, foram empregados mais de 12 mil servidores – sendo 10,2 mil policiais militares, 172 delegados, 752 oficiais investigadores e 1.141 bombeiros militares – para cobrir os tradicionais eventos realizados em Sergipe.

Com a continuidade de algumas festividades previstas para as próximas semanas no estado, a Secretaria da Segurança Pública ressalta que as forças de segurança pública irão manter o planejamento operacional desenvolvido para o período junino também neste mês de julho. Caso a população precise da ação do CBMSE e das Polícias Civil e Militar, os acionamentos podem ser feitos às equipes presentes nos festejos ou ainda pelos telefones 193, 190 e 181, respectivamente.

Com informações e foto da SSP