SSP ASSINA CONTRATO PARA RETOMADA DA REFORMA DO QUARTEL DO COMANDO-GERAL DA POLICIA MILITAR DE SERGIPE

Para dar continuidade à reforma do Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar do Estado de Sergipe, foi assinado, na terça-feira, 22, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o novo contrato voltado à retomada das obras. O ato formaliza a chamada da segunda colocada na licitação, após a primeira empresa comunicar formalmente a impossibilidade de dar sequência aos serviços.

Com a assinatura, a AMT Construções passa a ser a empresa responsável pela obra de reestruturação do QCG, após rescisão do contrato com a primeira colocada na licitação. O trabalho que será executado no quartel da PMSE resulta do projeto desenvolvido pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura (Dearq) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), viabilizado com recursos do Fundo a Fundo e sob gestão da Diretoria de Planejamento (Diplan).

A chamada da segunda colocada ocorreu após fiscalizações da Dearq, que constataram a incapacidade da primeira contratada em cumprir com as obrigações previstas. A partir daí, a construtora foi notificada, com o apoio da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), e comunicou formalmente a impossibilidade de dar continuidade aos serviços.

A formalização do contrato ocorrida na terça acontece após a SSP seguir rigorosamente os trâmites previstos na Lei de Licitações, assegurando a transparência e a legalidade no andamento da obra, com o objetivo de garantir a conclusão da reforma e a entrega de uma estrutura mais moderna e adequada para o serviço da Polícia Militar de Sergipe. Com a assinatura do documento, a AMT Construções assume imediatamente a continuidade da reforma do QCG.

Participaram da assinatura do contrato, o secretário Luiz Roberto, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurbi); Jorge Henrique, diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop); coronel Rollemberg, subcomandante-geral da PMSE; coronel Deny Ricardo, chefe da PM-4; Rosiane Moura, diretora da Dearq, e engenheiros da AMT Cosntruções.

Fonte SSP