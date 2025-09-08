SSP celebra os 203 anos de independência do Brasil com desfile cívico-militar

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) participou, neste domingo (7), do tradicional desfile cívico-militar em comemoração aos 203 anos da independência do Brasil, realizado na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju. Com o tema “Educação que transforma: Inclusiva, Inovadora e Sem Fronteiras”, o evento reuniu escolas da rede pública estadual, instituições particulares e as forças de segurança, incluindo Exército, Marinha, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Penal.

O governador em exercício, Zezinho Sobral, fez as honras do desfile. “Como todos os anos, cumprimos rigorosamente o horário de desfile. Este ano tem a importância da inclusão na educação, que é, inclusive, uma temática defendida na Secretaria do Estado da Educação de Sergipe, por meio da realização e materialização de um programa de governo em que trazemos ações que vão desde o programa de intercâmbio ‘Sergipe no mundo’ a acolhimento psicossocial nas escolas”, afirmou.

Na ocasião, Zezinho destacou, também, os investimentos na aquisição de instrumentos para fanfarras das bandas marciais da rede, a fim de resgatá-las. “Por exemplo, tem a Leandro Maciel, que há muitos anos não desfilava e retorna este ano à avenida. Conseguimos equipar 150 escolas. Nem todas estiveram aqui hoje, mas, com certeza, estarão nos seus municípios e bairros”, ressaltou.

Programação

A primeira etapa do desfile aconteceu com hasteamento da bandeira e revista às tropas, feito pelo governador interino, Zezinho Sobral. O dia de celebrações continuou com o desfile civil das escolas das redes pública e privada.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro, falou da importância do momento. “É com profundo respeito que celebramos o dia da independência. A Polícia Militar participa, efetivamente, com o desfile de mil policiais na Avenida Barão de Maruim”, declarou o comandante, que informou, ainda, que a PM fez todo o policiamento ostensivo da data, garantindo a segurança dos presentes.

Enfatizando que 7 de Setembro é uma data marcante para os brasileiros, o comandante do 28BC do Exército, coronel Ricardo Pereira, prestigiou o evento. “Estamos aqui com toda tropa do 28 BC, cerca de 500 militares, para lembrar com toda a sociedade sergipana esta data histórica para nós”, declarou.

Na oportunidade, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), coronel Fábio Cardoso, reiterou a importância da data. “Hoje, é uma data histórica, em que o sentimento de civismo e patriotismo ganham maior evidência. O Corpo de Bombeiros tinha que estar presente”, frisou ao ressaltar que o CBMSE desfilou com 45 veículos de combate a incêndio, salvamento, busca, resgate e diversas atividades, além do efetivo de 420 bombeiros do poder operacional.

A prefeita de Aracaju, Emília Correia, também esteve no evento e foi uma das autoridades a hastear bandeira. “Temos a primeira mulher que compõe o grupo de autoridades que hasteia bandeiras no 7 de Setembro. É uma data histórica”, enfatizou.

Fonte e foto SSP