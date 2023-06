SSP detalha plano operacional de atuação no ‘Forró Caju’

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 20, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresentou o planejamento operacional de atuação no ‘Forró Caju’, que acontece entre os dias 23 e 29 de junho, na Praça dos Mercados, na área central de Aracaju. Representantes do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar apresentaram as ações de segurança pública que serão adotadas durante os dias do tradicional evento junino da região central da capital.

Polícia Civil

No âmbito da Polícia Civil, o objetivo do plano é o de realizar atividades de apuração das infrações penais ocorridas na área delimitada para o evento, conforme a assessora técnica da Delegacia Geral, Catia Emanuelli. “A Polícia Civil de Sergipe estará presente no Forró Caju com um posto avançado da Central de Flagrantes, nos sete dias de evento, no horário das 19h às 5h da manhã”, ressaltou.

O efetivo da corporação no evento será composto por um total de 56 servidores. As equipes serão compostas por um delegado e sete agentes e escrivães por dia de evento. Os agentes, escrivães e delegados estarão de plantão para atender as ocorrências da área da festa, do entorno dos terminais do transporte coletivo e intermunicipal e das ruas ao redor do evento.

Ainda no tocante à Polícia Civil, as ocorrências envolvendo grupos vulneráveis serão encaminhadas ao plantão do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), que fica localizado na rua Itabaiana, nº 258. As ocorrências de crimes contra a vida que venham a ocorrer serão levadas ao plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Também no plano operacional da Polícia Civil, a atuação da corporação durante os dias de realização do ‘Forró Caju’ abrange a Central de Flagrantes, na avenida Visconde de Maracaju, e a Delegacia de Turismo (Detur), que já está atuando desde o início do mês de junho como unidade plantonista para o registro de ocorrências na área e no entorno do ‘Arraiá do Povo’, na Orla da Atalaia.

Polícia Militar

Já no âmbito da Polícia Militar, a corporação estará atuando com um efetivo extraordinário de 100 policiais diariamente, além de 14 viaturas, seis conjuntos da Cavalaria, cinco motocicletas e quatro bases móveis, de acordo com o tenente-coronel Thiago Costa. “É um evento de grande repercussão e de grande magnitude, a Polícia Militar veio somar esforços, além do policiamento ordinário”, explicou.

Além disso, o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) também direcionou equipes de unidades especializadas para a segurança pública da população que vai ao ‘Forró Caju’. “Tudo com o intuito de que a festa transcorra da melhor maneira possível para que o cidadão possa chegar e sair do evento de forma tranquila e segura. A Polícia Militar faz o policiamento no entorno na parte periférica”, acrescentou o tenente-coronel.

Corpo de Bombeiros

Ainda para a segurança pública do ‘Forró Caju’, a tradicional festividade junina da região central da capital também contará com equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando um efetivo de 80 bombeiros militares. A coronel Maria Souza reforçou que o Corpo de Bombeiros estará de prontidão com estrutura específica para atuar no ‘Forró Caju’, que acontece na Região dos Mercados.

“O Corpo de Bombeiros vem trabalhando em todo o estado desde o início de maio, trabalhando na área de prevenção com fiscalizações e vistorias, além de análises de projetos para que as estruturas montadas estejam realmente condizentes com a normatização contra incêndio e pânico. Nesse aspecto, também trabalhamos junto ao Forró Caju”, complementou a coronel Maria Souza.

O planejamento operacional da SSP reforça a atuação da Prefeitura de Aracaju, que conta com a presença de 250 servidores da Guarda Municipal por dia de evento, além de 120 profissionais de vigilância desarmada. A atuação da Guarda Municipal também abrange a utilização de cães farejadores e o monitoramento de 65 câmeras de segurança de alta resolução e de longo alcance.

Campanhas

O planejamento operacional desenvolvido pela SSP para o ‘Forró Caju’ também abrange a veiculação da campanha ‘Se Avexe Não’, que tem por finalidade a conscientização sobre temas importantes como bebida alcoólica, violência no trânsito e importunação sexual. A SSP também apoia a campanha ‘Não é não! Oxe!’, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

Foto SSP