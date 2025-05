SSP detalha planejamento operacional para festividades juninas de 2025 em Sergipe

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 30, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) detalhou o planejamento operacional estratégico das forças de segurança para as principais festividades juninas da capital e do interior do estado em 2025. Este ano, a SSP empregará um efetivo de mais de 12 mil servidores. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM) e das Polícias Civil e Militar estarão estrategicamente distribuídas, visando garantir a segurança da população sergipana e dos turistas que chegam ao ‘País do forró’, o estado mais seguro do Nordeste.

Para a segurança pública das tradicionais festas juninas sergipanas, a Polícia Militar desenvolveu um planejamento operacional com 10,2 mil profissionais, que será empregado até 31 de julho, cobrindo 75 municípios. O plano estima que as ações de policiamento militar no estado estarão garantindo a tranquilidade de um público de 680 mil pessoas por dia de evento, além de quem irá aproveitar as festividades em casa.

Dentre as atividades de segurança pública que a corporação desenvolve em todo o estado, estão as operações rodoviárias e de trânsito urbano, operações de bloqueio e saturação, além do próprio policiamento nos tradicionais eventos juninos sergipanos. A atuação das equipes de policiais militares engloba desde a antecipação, que passa pela ida aos locais de festa, até a dispersão, após o término dos eventos.

Na área de abrangência do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), a cobertura policial abrange 53 eventos em nove municípios. Já na área do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), as equipes policiais militares estarão atuando para a segurança pública de 115 eventos, em 66 municípios sergipanos. Para esta atuação, serão empregadas equipes de área e de unidades especializadas.

Segundo o subcomandante do policiamento militar da capital, tenente-coronel Thiago Costa, o planejamento começou a ser executado de forma antecipada. “Agora estaremos colocando tudo o que foi planejado em prática. O planejamento está feito para proporcionar um ambiente seguro aos sergipanos e turistas. O efetivo está reforçado e adaptado em conformidade com o dia do evento e fluxo de pessoas”, reiterou.

De acordo com o tenente-coronel Emerson Sousa, subcomandante do policiamento militar do interior, o efetivo está sendo empregado para garantir a tranquilidade dos festejos juninos no interior sergipano. “Os eventos geralmente começam à noite, mas já pelo dia temos operações, com militares atuando nas cidades e nas rodovias, também visando identificar condutas ilícitas”, destacou.

Já a Polícia Civil estabeleceu um planejamento que engloba as ações de registro de boletins de ocorrência e apuração de infrações penais registradas em todo o território sergipano. O plano de atuação da instituição será aplicado até o dia 28 de julho. Para as ações desenvolvidas durante o período, estão sendo empregados 172 delegados e 752 oficiais investigadores por todo o estado.

Dentre as principais festividades cobertas pela atuação da Polícia Civil, na capital, estão o Arraial do Povo, Forró Caju, Forró Siri e o Barraiá. Já no interior, estão as festividades das cidades de Itabaiana, Lagarto, Estância, Areia Branca, Capela, Neópolis, Canindé de São Francisco, Monte Alegre, Moita Bonita, Frei Paulo, Itabaianinha, Umbaúba, Cristinápolis, Itaporanga D’Ajuda e Rosário do Catete.

Conforme o coordenador das delegacias do interior, delegado Jonathas Evangelista, todo o planejamento está pronto: “Faremos atendimentos em todos os 21 municípios de festas tradicionais, e o objetivo é manter a tranquilidade e a segurança da nossa população e daqueles que procuram os festejos juninos do nosso estado. O serviço completo da Polícia Civil está mantido”.

Para a coordenadora operacional das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, o planejamento está devidamente pronto para ser executado nos festejos juninos da capital e da Grande Aracaju. “Estaremos abrindo novas delegacias em relação ao ano passado, a exemplo da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM), em virtude dos festejos nos conjuntos Jardim e Parque dos Farois”, exemplificou.

O Corpo de Bombeiros estabeleceu um planejamento operacional que segue até o dia 4 de julho. A atuação da corporação foi elaborada levando em consideração a alta concentração de público, consumo excessivo de álcool, riscos de acidentes, traumas, incêndios e pânico, e eventual necessidade de evacuação. Por isso, a corporação já vem realizando ações de fiscalização e de prevenção em todo o estado.

A corporação terá 1.141 bombeiros em equipes de prontidão nas cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto, Cristinápolis, Itaporanga D’Ajuda, Nossa Senhora Aparecida, Barra dos Coqueiros, Areia Branca, Itabaiana e Capela, que também podem ser acionadas para os demais municípios.

As equipes empregadas no período junino estão compostas por supervisores, coordenadores, guarnições de salvamento, socorristas, guardas-vidas, guarnições de patrulhamento a pé e operadores de drones. Os Bombeiros militares terão à disposição viaturas de salvamento, botes, unidades de resgate, veículos UTV, veículos de combate a incêndio, veículo auto bomba tanque florestal e os drones.

Segundo a subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza, a corporação está preparada para atuar durante todo o período junino em Sergipe. “Nós montamos o nosso planejamento operacional contemplando diversos municípios e estamos com recursos materiais e humanos fortalecidos. Estamos com um aparato fortalecido e com sala de situação, para garantir efetivamente a segurança da nossa população”, salientou.

Acionamentos

Para eventuais ocorrências durante o período junino em Sergipe, o cidadão pode acionar as equipes das forças de segurança pública nas principais festividades tradicionais do estado. O cidadão também pode bjuscar a Polícia Militar pelo telefone 190, e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Já para fornecer à Polícia Civil informações e denúncias sobre condutas suspeitas e criminosas durante o período junino, o contato é pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Foto: Ascom SSP