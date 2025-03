SSP detalha planejamento operacional para o aniversário de Aracaju

Com o objetivo de garantir a segurança dos aracajuanos e de toda a população sergipana que irá comparecer às festividades alusivas ao aniversário de Aracaju, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) detalhou o planejamento de atuação do Corpo de Bombeiros das polícias Civil e Militar de Sergipe nas comemorações dos 170 anos da capital sergipana. As ações das forças de segurança pública já estão acontecendo desde o último dia 8 de março, e os detalhes do plano operacional foram apresentados nesta terça-feira, 11.

Polícia Militar

Para as festividades do aniversário de Aracaju, a Polícia Militar atua de forma operacional, com policiamento típico de grandes eventos nas áreas onde estão sendo realizadas as comemorações, como shows e atividades de lazer e esportivas – nas orlas da Atalaia e Pôr do Sol, também nos mercados e em vários pontos da capital.

Além desse trabalho nas áreas onde ocorrem os eventos comemorativos, a corporação atua com o policiamento periférico, visando identificar ações criminosas e suspeitos, para evitar crimes na chegada e saída das pessoas que estão a caminho das festividades.

Polícia Civil

Já a Polícia Civil trabalha com equipes de delegados e oficiais investigadores em unidades delimitadas como plantonistas para os eventos festivos de comemoração do aniversário de Aracaju. A 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) contou com um plantão no último sábado, 8, e voltará a funcionar como unidade plantonista no dia 17, data em que a capital sergipana completa 170 anos, no horário das 13h à 1h da terça-feira, 18.

Nos dias 14, 15 e 16, quando os shows alusivos ao aniversário da capital sergipana serão realizados na Orla da Atalaia, os plantões especiais acontecerão na Delegacia de Turismo (Detur), das 18h do dia do evento até às 6h do dia seguinte. Também estará em funcionamento, no dia 29 de março, a 12ª Delegacia Metropolitana (12ª DM), das 12h às 18h, abrangendo a Corrida Cidade de Aracaju, com largada em São Cristóvão.

Corpo de Bombeiros

No tocante ao Corpo de Bombeiros, as equipes da corporação atuam com ações preventivas, tanto nos shows realizados na Praça Fausto Cardoso, quanto nas atividades esportivas e de lazer que vêm ocorrendo pela capital sergipana. O planejamento da operação terá continuidade, também, para os shows que serão realizados nas orlas da Atalaia e Pôr do Sol, assim como no Bairro Industrial.

Para esse trabalho, os bombeiros militares trabalharão com diversas viaturas e equipamentos para garantir a segurança pública da população que estará desfrutando dos eventos festivos. As equipes estão de prontidão para eventuais ocorrências de incêndio ou de salvamento, bem como de atendimento pré-hospitalar, durante todos os dias de eventos na capital sergipana.

Denúncias e acionamentos

Além da atuação das equipes das forças de segurança durante as festividades do aniversário da cidade, a população conta, ainda, com o funcionamento dos canais de atendimento à sociedade. A Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190, e o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ambos vinculados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A Polícia Civil conta com o Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP