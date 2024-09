SSP divulga abertura de seleção para vagas de estágio na área de comunicação

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Diretoria de Comunicação, dá publicidade a processo seletivo que tem por objetivo selecionar estudantes de nível superior nas áreas de Jornalismo e Design. São oito oportunidades – sendo 4 (quatro) para preenchimento imediato, para a reposição de vagas, e as demais distribuídas para formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 1º a 10 de outubro, quando deverá ser encaminhado o currículo para o endereço eletrônico ascom.ssp@ssp.se.gov.br, com o título “SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO”. Podem participar do processo seletivo estudantes dos cursos de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Design, os quais poderão ser convocados no prazo de um ano, conforme quadro anexo de vagas e distribuição.

Para a seleção, o candidato deve estar devidamente matriculado, com frequência regular na instituição de ensino superior e cursando obrigatoriamente entre o 5º e o 7º período. O processo seletivo é composto por prova teórica e/ou prática, bem como análise curricular, devendo o interessado enviar currículo e portifólio em anexo, informando sobre a disponibilidade de horário para trabalho.

A bolsa-auxílio ofertada para o cumprimento de 4 horas diárias presenciais (20 horas por semana) é no valor de R$ 600,00, com adição de vale-transporte no valor de R$ 9,00 e cobertura de seguro contra acidentes pessoais. O estágio terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de dois anos, condicionada à comprovação de manutenção do vínculo acadêmico.

A data da prova será informada posteriormente aos candidatos que enviarem currículo até o prazo especificado. A Diretoria de Comunicação coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou informações, por meio do telefone (79) 3216-5487.

Requisitos







Fonte SSP