SSP DIVULGA BALANÇO PARCIAL DE OCORRÊNCIAS NAS ELEIÇÕES; 4 CANDIDATOS E 36 ELEITORES SÃO LEVADOS A DELEGACIAS

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que, na parcial do monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), quatro candidatos e 36 eleitores foram conduzidos a delegacias em todo o estado de Sergipe. Os dados são referentes de sexta a este domingo, 6. Até agora, são 199 ocorrências. O tipo de ocorrência mais comum é a compra de votos, correspondendo a 67% dos registros.

De boletins de ocorrência, a Polícia Civil registrou 49. As cidades com maior número de registros são Lagarto (seis), Aracaju (cinco), Propriá, Santa Luzia do Itanhy e Santa Rosa de Lima (quatro registros, respectivamente); Cristinápolis, Neópolis e Umbaúba, (três em cada); Riachão do Dantas e Santana de São Francisco (dois em cada cidade). Das conduções, houve uma prisão em flagrante.

Considerando todas ocorrências de crimes eleitorais ou não, a cidade com maior número de registros é Nossa Senhora do Socorro (61 ocorrências), seguida por Aracaju (37) e São Cristóvão (21).

Ainda conforme os dados, três armas de fogo e quatro veículos foram apreendidos. Também foram apreendidos R$ 25.980.

