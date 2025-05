SSP E DETRAN REÚNEM-SE PARA DISCUTIR A RETOMADA DO PROJETO FISCALIZAÇÃO INTELIGENTE NAS VIAS DO ESTADO

Com foco na promoção de políticas para a redução de acidentes no trânsito, integrantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE) se reuniram no final da manhã desta quarta-feira, 7, na sede da SSP, para alinhar detalhes da retomada do Projeto Fiscalização Inteligente. A iniciativa pretende, a partir da parceria entre os dois órgãos e o uso da tecnologia nas operações de trânsito, detectar, em tempo real, veículos com restrição de roubo, furto ou administrativa, e visa a promoção de políticas de redução de acidentes de trânsito.

O encontro contou com as presenças do secretário da SSP, João Eloy, da diretora-presidente do Detran-SE, Naleide de Andrade Santos, do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro, além de outras autoridades que atuam no trânsito. Durante a conversa, foram alinhadas as diretrizes para a realização de operações de fiscalização de trânsito, com o uso de tecnologia de detecção, em tempo real, de veículos com restrição de roubo, furto e/ou administrativas, para a atuação mais assertiva e direcionada da PMSE, que atuará na linha de frente do projeto.

A reunião definiu que a operacionalização da iniciativa vai envolver diretamente o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). Subsidiados pelo Detran-SE, os agentes vão trabalhar para retirar das vias veículos irregulares, que podem apresentar riscos à segurança, seja por estarem em situação conflitante com a lei ou pela falta de manutenção, ou ainda condutores não habilitados. A retomada da iniciativa tem como foco um trânsito mais seguro para todos.

“Essa reunião de hoje foi para alinhar algumas ações que serão desenvolvidas em parceria com o Detran. Nós estamos no Movimento Maio Amarelo, que é uma campanha globalizada, em que deve haver integração de todos os órgãos que trabalham com o trânsito. Hoje nós tratamos nessa reunião de ações de segurança, de ações educativas, que deverão ser desenvolvidas”, afirmou Naleide de Andrade.

O Projeto Fiscalização Inteligente, que em breve terá a data divulgada para início da operação, vai gerar benefícios como a recuperação de veículos roubados ou furtados; aumento da eficiência na identificação e recuperação desses bens; maior segurança nas vias, com a redução do número de veículos irregulares circulando; prevenção de acidentes, associada à diminuição do risco ligado a veículos com problemas ou condutores não habilitados, e melhora na qualidade das informações coletadas, para subsidiar políticas públicas de trânsito mais eficientes.

“A Polícia Militar, através dos seus órgãos, BPRv, BPTran e Getam, está imbuída em trabalhar, tanto a parte educativa quanto a parte de fiscalização, para diminuir quantidade de sinistros de trânsito, principalmente quando se trata de motociclistas. A cada dez sinistros que nós registramos, oito tem algum motociclista envolvido, quer seja como condutor ou como passageiro”, explicou o comandante do BPRv, tenente-coronel Adelvan Silveira.

As blitze integradas atuarão voltadas à prevenção, fiscalização, e principalmente, educação para o trânsito, de acordo com o comandante do BPRv, que participou da reunião ao lado do comandante do BPTran, tenente-coronel J. Luiz, e do comandante do Getam, major Jonatas.

