SSP e OAB reúnem para tratar das investigações e da responsabilização do autor das ameaças contra a presidência da Ordem em Sergipe

Diante da ameaça sofrida pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Sergipe, o presidente e representantes da instituição se reuniram com a cúpula da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na manhã desta terça-feira (5).

Desde o registro do fato, o Governo do Estado se comprometeu a disponibilizar a estrutura das forças de segurança pública estaduais para apuração do caso, visando manter a integridade física dos advogados de Sergipe.

De acordo com o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, diante da gravidade do fato, a determinação é para que as polícias Civil e Militar acompanhem o caso. “É um fato grave, mas nós temos certeza de que, mais uma vez, as forças de segurança de Sergipe vão localizar e conter a ameaça. Quando se ameaça o presidente da OAB, está se ameaçando a Ordem, e não apenas o advogado que a preside”, evidenciou.

Para o presidente da OAB, Daniel Costa, que agradeceu o empenho da Segurança Pública, a reunião foi positiva. “Primeiramente, quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri, e ao secretário João Eloy, que vêm fornecendo toda a estrutura necessária para que a gente apure o fato e que venha a efetivamente trazer uma responsabilização do autor das ameaças”, destacou.

Daniel Costa ressaltou que a OAB já tomou medidas de segurança e está contribuindo com a SSP, fornecendo informações necessárias à apuração do caso. “Tomamos algumas medidas importantes para poder trazer segurança aos funcionários da seccional e trazer segurança à advocacia que frequenta a Casa. O expediente continua suspenso ainda nesta terça-feira, mas já reforçamos também o nosso protocolo de segurança”, complementou.

O presidente da OAB concluiu relembrando que, conforme ressaltado na reunião, o advogado autor das ameaças está suspenso. “Esse advogado está suspenso do exercício profissional por infringir normas do nosso Código de Ética da Advocacia. A OAB vem apurando e nós não podemos ficar intimidados com essa situação. Recebemos também orientações da SSP, que estaremos seguindo”, finalizou.

Participaram da reunião o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro; o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro; a diretora da Divisão de Inteligência (Dipol), delegada Mayra Moinhos; e conselheiros da OAB.

Com informações e foto da SSP