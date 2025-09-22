SSP E POLÍCIA MILITAR LANÇAM DOCUMENTÁRIO SER POLICIAL MILITAR EM COMEMORAÇÃO AOS 190 ANOS DA CORPORAÇÃO

Em comemoração aos 190 anos da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), a Diretoria de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública (Dicom/SSP), em parceria com a PM-5, lançou, nesta segunda-feira (22), o documentário ‘Ser Policial Militar’.

O longa-metragem, cujo lançamento aconteceu em duas sessões exclusivas destinadas a policiais e convidados no Cinemark do RioMar Shopping, resgata a essência da corporação e sua importância como célula de defesa do corpo social.

O documentário mergulha na trajetória da PMSE, destacando valores, desafios e a diversidade que compõem a instituição. Ao todo, 32 policiais militares foram entrevistados, entre homens e mulheres de diferentes idades, cores, graduações e postos da hierarquia, resultando em mais de 50 horas de depoimentos gravados ao longo de 18 meses de produção.

Responsável pela direção, roteiro e cinegrafia, o 3º sargento Sivirino Barbosa explicou a proposta da obra. “Esse filme busca evidenciar a essência da Polícia Militar e mostrar o que movimenta o policial a sair de casa todos os dias para proteger a sociedade, mesmo com risco da própria vida. É um momento de grande celebração, com boa parte da tropa reunida”, destacou.

O comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, ressaltou a relevância histórica da produção.Foto: PM-SE “O documentário traz uma abordagem sobre a atuação da nossa corporação, exaltando valores éticos e morais que permeiam a profissão. É também um convite para reafirmarmos nosso compromisso com o presente e o futuro, oferecendo um serviço de excelência em segurança pública à sociedade sergipana.”

O diretor de Comunicação da SSP, Lucas Rosário, destacou o fortalecimento do núcleo de audiovisual da Assessoria de Comunicação, responsável pela produção do filme. O documentário marca também a continuidade da série iniciada em 2021, que já apresentou Ser Bombeiro e, em 2023, Ser Policial Civil.

“Consolidamos um núcleo importante dentro da comunicação, capaz de produzir conteúdos de impacto tanto para a sociedade quanto para o público interno. No próximo ano, iniciaremos a produção de Ser Policial Científico”, anunciou.

Série documental

A produção ‘Ser Policial Militar’ integra uma série de documentários que busca revelar a ‘invisível essência’ dasFoto: PM-SE instituições que compõem a segurança pública sergipana. Em 2021, foi lançado o longa-metragem ‘Ser Bombeiro’ e, em 2023, ‘Ser Policial Civil’. A série documental, idealizada pela Dicom/SSP, ainda terá duas novas produções. Em 2026, serão lançados os documentários ‘Ser PCi’ e ‘Ser SSP’, completando o ciclo de filmes que revelam a identidade e os bastidores da segurança pública de Sergipe.

Fonte e foto SSP