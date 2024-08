SSP E SPM LANÇAM NOVA EDIÇÃO DA CAMPANHA ‘ROMPA O CICLO’ PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira,1º, as secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Políticas para as Mulheres (SPM) lançaram a nova edição da ‘Campanha Rompa o Ciclo’. A ação tem por objetivo conscientizar sobre a importância de denunciar os casos de violência doméstica, reforçando a necessidade de intensificar o enfrentamento à violência contra a mulher. Durante todo o mês, os órgãos que integram a rede de proteção estarão realizando diversas ações referentes ao ‘Agosto Lilás’ em Sergipe.

Para a diretora do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), delegada Mariana Diniz, a campanha também ressalta que o caminho para que as vítimas possam sair do contexto da violência contra a mulher é a denúncia. “É importante que a mulher vá à delegacia, onde ela será informada e orientada. Juntos vamos construir o melhor caminho para que ela rompa o ciclo de violência”, enfatizou.

Além de reforçar a importância da denúncia, a campanha também é um chamamento para que toda a sociedade atue em conjunto para ajudar a mulher a romper o ciclo da violência, conforme evidenciou a delegada Ana Carolina, diretora de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher da SPM. “Se você sabe que alguma mulher sofre com a violência doméstica, você pode fazer a sua parte, denunciando”, reforçou.

“Na campanha, estamos também falando sobre os tipos de violência e informando os canais de denúncia sobre a violência contra a mulher, para que todos nós possamos ajudar as vítimas a saírem dessa situação e evitar um feminicídio. Em 2022, Sergipe registrou 19 feminicídios e, no ano passado, 16. Em 2024, seis. Isso reflete o trabalho intersetorial para proteger cada vez mais mulheres em Sergipe”, complementou Ana Carolina Machado.

A campanha tem por objetivo combater a violência contra a mulher, também pela conscientização da importância da denúncia dos casos tanto pelas vítimas, quanto por toda a sociedade, conforme salientou a delegada Lara Schuster, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Aracaju. “Somente este ano, estamos com mais de 3 mil pedidos de medida protetiva para proteger as mulheres”, relatou.

“Então, a gente fala muito em romper o ciclo de violência, pois muitas mulheres não percebem que estão nesse ciclo. Então, falar sobre o tema é muito importante. Temos vários canais de denúncia – como 181 e 190, além da Delegacia Virtual. Conclamamos a todos que façam essa denúncia para que possamos tomar as medidas de proteção para as vítimas de violência contra a mulher”, complementou a delegada Lara Schuster.

Para o sucesso da campanha, é importante que todos se juntem no enfrentamento à violência contra a mulher, assim como evidenciou a coordenadora da Ronda Maria da Penha, capitã Fabiola Goes. “É necessário inserir a todas as pessoas, é necessário inserir os homens nesse processo para que eles se reconheçam como homens agressores para que mudem seus comportamentos”, ressaltou.

“A Ronda Maria da Penha estará nessa campanha preventiva e educativa. A Polícia Militar, por meio de seus batalhões, também estará atuando de forma repressiva, ou seja, verificando mandados de prisão em aberto, para punir os agressores de acordo com a lei. A nossa principal missão é levar orientação e informação com campanhas educativas e preventivas”, complementou a capitã Fabiola Goes.

É nesta linha de proteger e retirar cada vez mais mulheres do ciclo de violência que a campanha representa a união de esforços entre as instituições que formam a rede de proteção, conforme evidenciou Catia Emanuelli, assessora técnica da Polícia Civil. “É um mês para sensibilizar, pois é um mês em que unimos esforços para sensibilizar e mostrar à sociedade que a gente precisa enfrentar a violência contra a mulher”, destacou.

Agosto Lilás

A campanha ‘Rompa o Ciclo’ chega à sua segunda edição e segue as diretrizes da Lei Estadual nº 8.577/2019, que cria em todo o território estadual a campanha ‘Agosto Lilás’. O intuito é combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para enfrentar essa violência, a rede de proteção – que engloba a SSP e a SPM – também adota como estratégia a conscientização da população sobre a importância da denúncia.

A legislação estadual estabelece ainda que o Estado de Sergipe deve promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher durante o mês de agosto. No ‘Agosto Lilás’, também são estabelecidas parcerias entre as instituições governamentais e demais organizações do estado para promover a necessidade de uma política firme de combate à violência doméstica e em razão de gênero.

Para as instituições que integram a rede de proteção da mulher, o ‘Agosto Lilás’ é um mês de fundamental importância por ser voltado à conscientização nacional sobre a violência doméstica. “É uma campanha que vem alertando toda a população sobre a problemática da violência doméstica. É um trabalho de orientação e instrução para que a mulher se sinta encorajada e procure o apoio policial”, ressaltou Mariana Diniz.

É no ‘Agosto Lilás’ que são reforçadas as ações para a conscientização sobre a violência contra a mulher, conforme acrescentou a capitã Fabiola Goes. “É o mês que pretendemos chegar ao maior número de pessoas para dialogar e levar informação. A ideia é que mais mulheres consigam perceber um relacionamento abusivo e conseguir romper esse ciclo da violência o mais rápido possível”, reforçou a coordenadora da ronda Maria da Penha.

Operação Shamar

Ainda como parte das ações da segurança pública no ‘Agosto Lilás’, as forças de segurança pública de Sergipe estão participando da operação nacional Shamar. “Em hebraíco, o nome da operação significa proteger e cuidar. É uma operação desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todos os estados da federação. Participam as polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e a SPM”, concluiu Cátia Emanuelli.

