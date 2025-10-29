SSP emite Nota de Pesar pelas vidas perdidas em defesa da sociedade

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), por meio do secretário João Eloy de Menezes, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, e do delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, manifesta profundo pesar pelos falecimentos dos policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro, ocorridos durante uma megaoperação contra o crime organizado.

A SSP/SE lamenta as mortes dos policiais civis Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, e Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, e dos policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos.

Neste momento de luto, as Forças de Segurança de Sergipe expressam suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de farda das vítimas, que perderam a vida no cumprimento do dever, em defesa da sociedade e da paz pública.

A SSP/SE, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Sergipe se solidarizam com as forças de segurança do Rio de Janeiro e se colocam à disposição da Secretaria de Estado de Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Polícia Militar fluminenses para qualquer apoio operacional ou troca de informações que se façam necessárias.

Fonte SSP