SSP emitirá carteiras de identidade para pessoas em situação de rua

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP) anunciou nesta quarta-feira (26), apoio ao Comitê Regional em Atenção às Pessoas em Situação de Rua/PopRuaJud Aju. A fim de acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e condição de rua será promovida, até o dia 4 de agosto, uma campanha de arrecadação de roupas e kits de higiene pessoal com o objetivo de beneficiar a população que vive em situação de rua em Aracaju. Por parte da Segurança Pública, haverá atendimento para a liberação de carteiras de identidade, documento básico para outros atendimentos fundamentais de acesso à Justiça.

Segundo o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região Thenisson Santana, o objetivo é cuidar de pessoas em situação de rua com serviços ligados à cidadania e à própria Justiça. “Temos todo o sistema da Justiça à disposição, a do Trabalho, a Eleitoral, a Justiça Federal e de casos comuns. A participação da SSP é fundamental, porque as pessoas em situação de rua não têm RG e é preciso a participação do Instituto de Identificação para que esse documento tão importante seja tirado”, analisou.

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, disse que toda a estrutura à disposição do evento será disponibilizada, com a retirada de carteiras de identidade que serão oferecidas imediatamente para os moradores em situação de rua. “É um público muito vulnerável e que precisa de serviços básicos e, para isso, é necessária a expedição das carteiras de identidade. Estaremos atendendo à solicitação da Justiça do Trabalho e acolhendo esse público”, reforçou.

A reunião contou com a participação do diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, e do coordenador-geral de perícias, Nestor Barros.

Haverá também doação de material, que acontecerá no dia 17 de agosto, no Mutirão PopRuaJud Aju, realizado das 8h às 16h, na Paróquia São Pedro Pescador, na Avenida João Rodrigues, 425, Bairro Industrial.

Para coletar as doações, foram disponibilizados três pontos de arrecadação no Complexo da Justiça do Trabalho em Sergipe, na cidade de Aracaju, sendo um na recepção do Fórum Dantas do Prado (prédio vermelho), outro na sede do TRT da 20ª Região (prédio amarelo) e outro na Escola Judicial (Ejud-20). As roupas precisam estar em bom estado de conservação.

Mutirão PopRuaJud AJU

O mutirão atende às diretrizes da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pela Resolução no 425/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Comitê Regional em Atenção às Pessoas em Situação de Rua/PopRuaJud é formado pelo sistema de Justiça, pelos órgãos públicos de assistência social e pelas instituições do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). No Mutirão PopRuaJud AJU, além da doação dos produtos arrecadados na campanha do TRT-20, serão disponibilizados para a população de rua em Aracaju serviços essenciais ao exercício da cidadania, à dignidade da pessoa humana, com amplo acesso à Justiça.

