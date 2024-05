SSP EMPREGA MAIS DE 10 MIL HOMENS E MULHERES NA SEGURANÇA DOS FESTEJOS JUNINOS NO ESTADO DE SERGIPE

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (28), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresentou o resultado do planejamento operacional estratégico adotado pelo Corpo de Bombeiros e pelas polícias Civil e Militar nas principais festividades juninas tradicionais de Sergipe, tanto Grande Aracaju, quanto no interior do estado. O balanço das ocorrências também foi apresentado à imprensa na entrevista coletiva que foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle.

Polícia Militar

De acordo com o levantamento da Polícia Militar, a corporação atuou na segurança pública de 180 eventos, em 60 municípios. O efetivo empregado nos eventos foi de 7.277 policiais militares. O mapeamento feito pela Polícia Militar identificou que não houve registros de ocorrências graves que tenham ligação com os eventos juninos em Sergipe.

O tenente-coronel J. Luiz, assessor de comunicação da Polícia Militar, enfatizou que o registro de poucas ocorrências também é fruto da atuação operacional da corporação também nas áreas circunvizinhas aos locais das festas. “Graças a todo o nosso efetivo que estavam fazendo essas operações, cuidando para que as pessoas pudessem retornar às suas casas com segurança”, comentou.

“Todo o nosso trabalho nesses 30 dias estão se refletindo nos números, e isso nos deixa muito felizes. Os turistas que vieram prestigiar os nossos eventos sabem que a tranquilidade reina nas nossas festas. Nosso comandante-geral determinou que as unidades atuassem nesse planejamento para zelar pela tranquilidade da nossa população e dos turistas, e hoje apresentamos esse resultado”, acrescentou o tenente-coronel J. Luiz.

Polícia Civil

Conforme o levantamento feito pela Polícia Civil, nas 16 cidades onde foram alocados plantões especiais da corporação, foi registrado um total de 20 ocorrências de roubo e 218 casos de furto. No tocante às prisões, foram contabilizados dez autos de prisão em flagrante. Além disso, também foram registrados sete termos circunstanciados de ocorrência. Os casos de roubos ocorreram fora das áreas dos eventos.

Segundo os dados, na capital e Região Metropolitana, onde foram instalados plantões em delegacias da Polícia Civil, foram cobertos tradicionais eventos como Arraiá do Povo, Arraiá da Barra, Forró Caju e Forró Siri. Conforme a Polícia Civil, somados os quatro eventos, foram registrados 18 roubos, 153 furtos, seis prisões em flagrante e sete termos circunstanciados de ocorrência.

A coordenadora das delegacias da capital em exercício, Nalile Castro, avaliou como positivo o resultado da atuação da Polícia Civil nas festividades juninas, mas evidenciou a necessidade de cuidados para evitar alguns crimes. “Orientamos sempre quanto ao cuidado com os celulares. Procure guardar em locais seguros. Esse é o cuidado maior, pois inclusive o número maior foi de ocorrências de furto”, relatou.

Já nas 13 cidades onde ocorreram festejos juninos no interior sergipano e que contaram com planejamento operacional específico feito pela Polícia Civil, foram contabilizados dois roubos, 65 furtos, quatro prisões em flagrante e quatro termos circunstanciados de ocorrência. Essa atuação ocorreu nas cidades de Aquidabã, Areia Branca, Capela, Cristinápolis, Estância, Itabaiana, Lagarto, Monte Alegre, Pirambu, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Rosário do Catete e Umbaúba.

O coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista, ressaltou que, embora tenham ocorrido muitas festas no estado, não aconteceram ocorrências com gravidade. “Atribuímos o resultado positivo ao trabalho conjunto entre os órgãos que formam a SSP e também à tranquilidade que a nossa população sempre demonstra. As pessoas saíram de casa realmente para se divertirem. É um conjunto de fatores que traduziram a tranquilidade dos nossos festejos”, avaliou.

Corpo de Bombeiros

Segundo o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, durante as festividades juninas em Sergipe, foram registradas 88 ocorrências de atendimento pré-hospitalar, das quais a maioria (77) aconteceram entre os dias 1º e 30 de junho em Aracaju. Já no tocante a incêndios, apenas um registro foi contabilizado no período, também na capital. Em todo o interior sergipano, o Corpo de Bombeiros também promoveu 276 ações de orientação.

A atuação do Corpo de Bombeiros inclusive abrangeu as áreas das festividades, com fiscalizações em 116 eventos temporários. No período junino, a corporação também fez a liberação de 43 barracas de venda de fogos. Nos eventos, o Corpo de Bombeiros também orientou a população quanto à localização e funcionamento de saídas e também a brigadistas e responsáveis sobre segurança nos palcos e camarotes.

A tenente-coronel Maria Souza, diretora operacional do Corpo de Bombeiros considerou a atuação da corporação como exitosa nas festividades juninas de Sergipe. “Tivemos atuações, mas nenhuma de grande repercussão. Atuamos mais categoricamente na fiscalização da capacidade dos eventos e das estruturas, como sinalizações, iluminação e saídas de emergência, para garantir a segurança dos festejos”, pontuou.

Fonte e foto SSP