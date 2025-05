SSP GRAVA CAMPANHA “SE AVEXE NÃO” COM PARÓDIA DE FORRÓ SOBRE SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SERGIPE

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) grava, nesta quarta-feira (28), o vídeo da quarta edição da tradicional campanha audiovisual “Se Avexe Não”, que tem como objetivo reforçar orientações de segurança durante o período junino. Neste ano, a iniciativa traz uma paródia da música “Rei da Vaquejada”, com ritmo de forró e elementos típicos da cultura nordestina. A data de lançamento do vídeo será divulgada em breve.

A produção, marcada pelo tom leve e educativo, reúne integrantes das Polícias Civil, Militar e Científica, além do Corpo de Bombeiros, para transmitir mensagens preventivas sobre segurança pessoal, cuidados em eventos públicos e prevenção de acidentes domésticos. A campanha destaca a presença efetiva das forças de segurança durante os festejos juninos.

A campanha – que evidencia também o lado humano dos servidores que, embora fardados, também são nordestinos e gostam da cultura da região, assim como a população – busca aproximar ainda mais a sociedade das instituições de segurança por meio de uma linguagem acessível e culturalmente relevante. A escolha de um forró regional reforça a identidade local e garante maior engajamento do público com a mensagem.

Conforme o diretor da campanha, Ricardo Pinho, a campanha “Se Avexe Não” marca o início do período junino para a segurança pública. “Juntamente com o planejamento operacional das forças, é lançada a campanha de comunicação. A gente traz a representação da integração do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil, Militar e Científica de Sergipe”, destacou.

Ricardo Pinho enfatizou que a campanha traz temas importantes para a população, a exemplo da importunação sexual, cuidado com fogos de artifício e combinação entre álcool e direção. “A campanha vem com muita força sempre, e este ano não será diferente. O resultado dessa campanha é fruto de um trabalho em equipe, e acredito que este ano será muito bom novamente”, reiterou o diretor da campanha.

Para o compositor da paródia, o soldado da Polícia Militar Wansley Santana, a ideia central que norteia a música é sempre aproximar a segurança pública da população de forma leve e bem-humorada, sem perder a seriedade do recado. “A inspiração vem da própria cultura nordestina, que já é rica em expressões divertidas e isso facilita demais”, evidenciou.

Wansley Santana destacou ainda que o processo de composição passa pela combinação das palavras que fazem parte do dia a dia das pessoas, o que cria uma conexão genuína com o público. “A irreverência não apenas atrai a atenção, mas também torna os cuidados com a segurança algo fácil de lembrar e por em prática. O objetivo é educar de forma leve, para que as pessoas cantem, se divirtam e, acima de tudo, internalizem essas orientações para curtir o São João com segurança”, descreveu o compositor.

A campanha “Se Avexe Não” é veiculada anualmente nas redes sociais da SSP, nas emissoras de televisão e em eventos públicos. A expectativa é que a nova edição seja lançada no início de junho, dando início às ações de conscientização para o São João em todo o estado.

SSP – Imagem de arquivo