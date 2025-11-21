SSP informa que serão mais de mais de 500 servidores para garantir a segurança no Fasc, em São Cristóvão

Para assegurar a tranqulidade de um dos maiores encontros artísticos e culturais do país, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) definiu um planejamento operacional integrado especialmente dedicado aos sergipanos e turistas que vão ao Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). Equipes das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros estarão atuando em regime de plantão na cidade mãe de Sergipe, para o evento que segue até o próximo domingo, 23.

No plano operacional, a Polícia Civil estabeleceu o funcionamento plantonista da 12ª Delegacia Metropolitana (DM), que fica localizada na praça Getúlio Vargas, nº 18. A unidade será responsável pelo atendimento de todas as ocorrências policiais relacionadas ao evento, incluindo aqueles que envolvam adolescentes e vítimas pertencentes a grupos vulneráveis. O funcionamento ocorrerá em regime de plantão das 19h às 5h, em todos os dias do Fasc.

A Polícia Militar, por sua vez, alocou um efetivo de 500 policiais para garantir a segurança do público. As equipes irão realizar o policiamento ostensivo em patrulhas e bases móveis nas áreas dos palcos e na avenida Ivo do Prado com rua do Rua do Rosário. Um posto de comando móvel será utilizado pela Coordenação Geral da corporação para o evento. O monitoramento será reforçado por câmeras e drones.

O Corpo de Bombeiros também estará presente em todos os dias do Fasc. A corporação estabeleceu um plano operacional que envolve o emprego de equipes de combate a incêndio e de salvamento. Os militares também estarão de prontidão para atendimento a eventuais situações que demandem atendimento pré-hospitalar para estabilização e encaminhamento a unidades de saúde para acompanhamento quando necessário.

Com informações e foto da SSP