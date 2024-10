SSP lamenta a morte de jovem e repudia o uso político do caso

Críticas prematuras e infundadas podem desqualificar o trabalho dos profissionais da segurança pública

A Secretaria da Segurança Pública lamenta a morte do jovem Ithalo dos Santos Nascimento, de 25 anos, em uma ocorrência registrada no final da noite dessa segunda-feira, dia 28, num posto de combustíveis na Avenida Mário Jorge Vieira, em Aracaju.

A SSP manifesta sua preocupação e repudia o uso político de situações como esta, como ocorreu ao longo do dia, destacando que críticas prematuras e infundadas podem desqualificar o trabalho dos profissionais da segurança pública, que têm contribuído significativamente para a redução da criminalidade violenta em Sergipe. Em momentos de grande impacto social, a Secretaria reforça a importância de uma oposição responsável e construtiva, sempre em prol do bem coletivo.

A SSP compreende a complexidade do ocorrido e reafirma seu compromisso com a apuração transparente dos fatos. A investigação já está em andamento e é conduzida pela Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias envolvidas no caso. No entanto, as imagens indicam que os policiais agiram em legítima defesa putativa, ou seja, acreditaram de boa-fé que estavam diante de uma situação de risco iminente, levando-os a agir conforme as diretrizes legais.

Segundo informações relatadas, a guarnição Escorpião Extra 01, da Polícia Militar, estava abastecendo em um posto de combustível na Coroa do Meio, quando observou um homem em comportamento considerado suspeito, trajando roupas volumosas. Conforme mostram as imagens divulgadas, ele foi solicitado a parar para uma abordagem, mas correu em direção aos policiais, o que exigiu uma reação dos agentes dentro do que a lei prevê.

A SSP reafirma seu objetivo em garantir a segurança de todos, independentemente de condição social, vestimenta ou cor de pele, e permanece comprometida com o bem-estar social de quem vive no estado de Sergipe, independente de escolhas políticas ou posicionamentos ideológicos.

Ascom SSP