SSP lamenta morte do médico e ex-diretor do IML José Aparecido

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, lamenta o falecimento do perito médico legal e ex-diretor do IML José Aparecido Batista Cardoso, de 63 anos, ocorrida nesta segunda-feira (16).

O médico legista estava internado em hospital particular da capital sergipana quando veio à óbito, deixando esposa e três filhos.

José Aparecido nasceu no dia 07 de abril de 1961, entrou em exercício na Polícia Científica do estado em 30 de dezembro de 1985 e foi diretor do Instituto Médico Legal (IML) nos anos de 2015 a 2019.

Os familiares e amigos farão a homenagem a José Aparecido Batista Cardoso no Cemitério Colina da Saudade, nesta segunda-feira (16), às 17h.

O secretário da segurança pública manifesta os mais profundos sentimentos aos familiares, amigos e colegas do perito médico legal e ex-diretor do IML José Aparecido Batista Cardoso.

Fonte SSP