SSP não registra crimes durante o São João do Matuto, em Aquidabã

O São João do Matuto, realizado em Aquidabã, no último fim de semana, transcorreu sem o registro de furtos, roubos, brigas ou qualquer outra ocorrência criminal, conforme mapeamento de ocorrências feito pela Delegacia de Aquidabã. O resultado positivo é reflexo da atuação integrada entre as polícias Civil e Militar, que trabalharam de forma coordenada durante todo o evento. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16).

Segundo o delegado Antônio Francisco, durante as 36 horas de evento, apenas um boletim de ocorrência foi registrado – uma colisão de trânsito sem relação com o festejo. O êxito da operação é fruto do planejamento operacional desenvolvido pela SSP para o evento, que contou com equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), que atuaram em ações estratégicas para trazer tranquilidade à festa.

“A delegacia móvel da Polícia Civil esteve de plantão no local, mas nenhum registro relacionado à festa precisou ser feito. O cenário representa uma mudança drástica em relação aos anos anteriores. Tivemos um grande avanço. Antes, eram comuns ocorrências de furto, brigas e outras situações graves. Agora, vemos uma mudança comportamental clara, fruto de um planejamento bem executado pela SSP”, destacou.

A SSP reforça que o sucesso do São João do Matuto em termos de segurança mostra a efetividade das estratégias adotadas e o impacto direto do policiamento preventivo e ostensivo para garantir tranquilidade à população sergipana e aos visitantes durante os festejos juninos que acontecem em todo o estado.

Foto: Ascom SSP