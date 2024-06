SSP RECEBE VISITA DE VALIDAÇÃO POSITIVA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E INVESTIMENTOS DO FUNDO NACIONAL

Em visita à Secretaria da Segurança Pública (SSP) e instituições vinculadas, representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) acompanharam presencialmente os investimentos que estão sendo feitos pela Diretoria de Planejamento da SSP (Diplan) com recursos do Fundo a Fundo.

A visita, que aconteceu nesta segunda-feira, 17, contou com a presença de representantes do Conselho Estadual de Segurança Pública, que participa na elaboração de projetos na área de segurança pública no estado de Sergipe. Durante a visita, Sergipe também recebeu novos equipamentos, armamentos e viaturas destinadas às instituições vinculadas à SSP.

Conforme a diretora da Diplan, Alessandra Fabiana, a visita é obrigatória e faz parte do calendário da diretoria do FNSP. Na visita a Sergipe, a Senasp verificou a aplicação dos recursos do Fundo a Fundo na segurança pública estadual. “Temos valorizado todas as forças de segurança pública – Corpo de Bombeiros e polícias Civil, Militar e Científica – direcionando os recursos e valorizando o profissional”, destacou.

Segundo Camila Pintarelli, diretora do FNSP, a visita integrou as rotinas de fiscalização de investimentos na segurança pública e demonstrou que Sergipe tem utilizado os recursos de forma correta, conforme preconiza a legislação. “Estamos acompanhando com muita alegria a qualidade da execução dos recursos do FNSP pelo estado sergipano. Acompanhamos a estruturação e organização administrativa dos recursos”, evidenciou.

“Sergipe está aplicando os recursos do FNSP com responsabilidade. O estado se preocupa em estruturar a organização do recebimento desses recursos. Esse é o primeiro passo, é a estruturação. Sergipe tem se preocupado com a criação do Conselho estadual e com a formulação de políticas públicas de segurança pública com entregas que são necessárias para a população”, acrescentou Camila Pintarelli,

Para o secretário-executivo da SSP, coronel José Pereira de Andrade, a visita foi positiva, já que o encontro possibilitou a verificação prática da aplicação dos recursos do Fundo a Fundo na segurança pública de Sergipe. “É a prestação de contas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) É a forma pela qual estamos apresentando o modo como os recursos estão sendo geridos pelo estado”, avaliou.

Conforme o procurador do Ministério Público de Sergipe (MPSE) – instituição que integra o Conselho Estadual de Segurança Pública -, Deijaniro Jonas, a visita representa o comprometimento de Sergipe com a utilização adequada do Fundo a Fundo. “Tivemos o primeiro contato, onde os representantes analisaram o que o Conselho e a SSP têm feito no âmbito do Fundo a Fundo”, ressaltou.

Entrega de novos equipamentos

Ainda durante a visita, novos equipamentos e viaturas foram oficialmente entregues às instituições que formam a SSP. “Nessa cerimônia, acompanhamos a entrega de viaturas e armamentos [para as polícias], assim como também de equipamentos para o Corpo de Bombeiros. É muita satisfação ver que os recursos estão sendo revertidos em aparelhamento da segurança pública”, destacou a diretora do FNSP, Camila Pintarelli.

Perspectiva de novos investimentos

Diante da visita desta segunda-feira, a perspectiva é que novos recursos sejam viabilizados por meio do Fundo a Fundo para as instituições vinculadas à SSP. “Quando a gente demonstra a gestão correta dos recursos, temos a possibilidade de angariar novos investimentos com a finalidade exclusiva de aplicação na segurança pública de Sergipe”, pontuou a diretora da Diplan, Alessandra Fabiana.

SSP – Foto: Jorge Henrique