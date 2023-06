SSP registra poucas ocorrências nos primeiros dias do Arraiá do Povo

Poucas ocorrências foram registradas nos primeiros quatro dias do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju. No período, a Polícia Civil verificou apenas 20 boletins de ocorrência, sendo a maioria por conta de furtos, além de fatos atípicos e vias de fato. Todos os casos seguiram para a Delegacia de Turismo (Detur), que mantém um plantão no local.

De acordo com os levantamentos da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe, os delitos registrados até o momento, em sua maior parte, aconteceram na área externa da festividade. Para que o evento permaneça no clima de tranquilidade, a SSP/SE segue colocando em prática o planejamento de segurança cuidadosamente pensado para o festejo junino.

Assim, a Polícia Militar continua atuando durante as noites de arraiá com guarnições do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUr), unidade responsável pelo policiamento da área, que recebe o apoio de unidades especializadas, como o Batalhão de Choque, Radiopatrulha, CPTran, Getam e Cavalaria. Nos próximos 26 dias de festa, a corporação da PM segue trabalhando com patrulhas a pé, patrulhamento motorizado nas áreas próximas, além de cobertura da faixa de areia e o controle do trânsito na região.

Além da PM, a SSP prossegue empregando o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que, como forma de prevenção aos crimes, estará no patrulhamento aéreo e ainda no apoio às operações policiais de garantia da tranquilidade dos festejos juninos em solo.

Para a manutenção da tranquilidade na Orla da Atalaia, o Corpo de Bombeiros se mantém na fiscalização do cumprimento das diretrizes de segurança e está pronto para intervenção em incidentes com viaturas de Auto Salvamento (AS), Auto Bomba Tanque (ABT), Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), Auto Bomba Salvamento (ABS), Unidade de Resgate (UR), Auto Plataforma Autônoma (APA) e Auto Comando (AC).

A expectativa da SSP é manter reduzido o número de ocorrências no Arraiá do Povo. Mas, caso seja necessário o contato com a Polícia Civil, a secretaria montou um regime de plantão para a Detur, que está pronta para receber as ocorrências que possam acontecer durante o evento, proporcionando atendimento rápido a turistas e sergipanos.

Foto SSP