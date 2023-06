SSP reúne dicas para evitar ser vítima de crimes nas festividades juninas

O período junino é uma tradição no estado e movimenta uma grande quantidade de pessoas nas principais festas de Sergipe. Porém, é preciso ficar atento para não ser vítima de crimes e perder pertences pessoais. Por isso, a Polícia Militar reuniu seis grandes dicas para que sergipanos e turistas aproveitem as festividades tão tradicionais em Sergipe com tranquilidade e segurança.

A primeira dica é para que vai caminhando aos festejos juninos, conforme detalhou o major Edson Oliveira, da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. “Se você for a pé, procure caminhar pelo centro da calçada no sentido contrário ao tráfego de veículos. Assim, você estará mais atento para adotar medidas de segurança e de prevenção em uma tentativa de abordagem por criminosos”, iniciou.

Já a segunda dica é para quem está indo às festividades juninas utilizando-se do transporte coletivo. “Se você for de ônibus, evite estar portando objetos de valor à vista de possíveis criminosos, a exemplo de relógios e celulares. Procure deixar esses objetos de valor guardados durante todo o trajeto feito nos ônibus do transporte coletivo”, orientou o major Edson Oliveira.

A terceira dica é para as pessoas que estão indo para as festividades em veículos próprios, assim como explicou o integrante da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. “Se você for de veículo, tenha muita atenção quando for estacionar. Primeiro, mantenha os vidros fechados e, quando for estacionar, evite ruas mal iluminadas e com pouco fluxo de pessoas. Ao descer ou embarcar do veículo, veja a aproximação de pessoas”, alertou.

Já como quarta dica, o militar orientou que é preciso também adotar medidas de segurança quanto à residência durante o deslocamento para as festividades juninas. “Sempre avise a um vizinho ou a alguém próximo de que você estará viajando. Assim, qualquer movimentação de pessoas estranhas você será informado”, complementou o major Edson Oliveira, da Polícia Militar.

A quinta dica é para o cuidado com crianças nas áreas das festividades juninas para evitar desaparecimentos diante da grande quantidade de pessoas transitando nessas áreas, assim como alertou o major. “Quando for levar crianças para eventos, traga na criança a identificação com o nome completo, o endereço e o número de telefone para contato. Além disso, não deixe a criança em nenhum momento sozinha”, orientou.

Ainda nos locais de evento juninos, a sexta dica é para a atenção aos pertences em mesas de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. “Evite deixar seus aparelhos e pertences em cima de mesas ou dentro de bolsas abertas. Verifique também a aproximação de pessoas estranhas. Evite informar as horas, porque é algo que vem sendo utilizado com frequência para tirar a atenção das vítimas”, concluiu o major Edson Oliveira.

Fonte e foto SSP

O período junino é uma tradição no estado e movimenta uma grande quantidade de pessoas nas principais festas de Sergipe. Porém, é preciso ficar atento para não ser vítima de crimes e perder pertences pessoais. Por isso, a Polícia Militar reuniu seis grandes dicas para que sergipanos e turistas aproveitem as festividades tão tradicionais em Sergipe com tranquilidade e segurança.

A primeira dica é para que vai caminhando aos festejos juninos, conforme detalhou o major Edson Oliveira, da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. “Se você for a pé, procure caminhar pelo centro da calçada no sentido contrário ao tráfego de veículos. Assim, você estará mais atento para adotar medidas de segurança e de prevenção em uma tentativa de abordagem por criminosos”, iniciou.

Já a segunda dica é para quem está indo às festividades juninas utilizando-se do transporte coletivo. “Se você for de ônibus, evite estar portando objetos de valor à vista de possíveis criminosos, a exemplo de relógios e celulares. Procure deixar esses objetos de valor guardados durante todo o trajeto feito nos ônibus do transporte coletivo”, orientou o major Edson Oliveira.

A terceira dica é para as pessoas que estão indo para as festividades em veículos próprios, assim como explicou o integrante da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. “Se você for de veículo, tenha muita atenção quando for estacionar. Primeiro, mantenha os vidros fechados e, quando for estacionar, evite ruas mal iluminadas e com pouco fluxo de pessoas. Ao descer ou embarcar do veículo, veja a aproximação de pessoas”, alertou.

Já como quarta dica, o militar orientou que é preciso também adotar medidas de segurança quanto à residência durante o deslocamento para as festividades juninas. “Sempre avise a um vizinho ou a alguém próximo de que você estará viajando. Assim, qualquer movimentação de pessoas estranhas você será informado”, complementou o major Edson Oliveira, da Polícia Militar.

A quinta dica é para o cuidado com crianças nas áreas das festividades juninas para evitar desaparecimentos diante da grande quantidade de pessoas transitando nessas áreas, assim como alertou o major. “Quando for levar crianças para eventos, traga na criança a identificação com o nome completo, o endereço e o número de telefone para contato. Além disso, não deixe a criança em nenhum momento sozinha”, orientou.

Ainda nos locais de evento juninos, a sexta dica é para a atenção aos pertences em mesas de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. “Evite deixar seus aparelhos e pertences em cima de mesas ou dentro de bolsas abertas. Verifique também a aproximação de pessoas estranhas. Evite informar as horas, porque é algo que vem sendo utilizado com frequência para tirar a atenção das vítimas”, concluiu o major Edson Oliveira.

Fonte e foto SSP