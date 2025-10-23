SSP/SE doa pistolas para reforçar a segurança na Justiça Federal de Sergipe

Na tarde desta quarta-feira, 22, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe realizou a doação de nove pistolas semiautomáticas calibre .40 e mil munições para a Polícia Judicial da Justiça Federal de Sergipe. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a proteção dos magistrados, servidores e demais pessoas que circulam pelo fórum, assegurando maior segurança nas dependências do local.

A juíza Lidiane Vieira Bomfim destacou a importância da cooperação entre as instituições para garantir um trabalho mais eficiente e seguro. Segundo ela, o Grupo Especial de Segurança atua em diversas frentes e o armamento doado permitirá “trazer a paz e a tranquilidade que o jurisdicionado necessita no seu dia a dia”. A magistrada também ressaltou a relevância do termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Justiça Federal. A chefe do Departamento de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE) da SSP, Cristina Souza, também participou do evento.

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, comentou sobre a importância da ação e informou que ocorrerão novas doações. “Essas armas visam proteger os magistrados federais, assim assegurar sua integridade, assim como seus servidores, dando maior capacidade, maior proteção para que eles possam atuar com firmeza na aplicação da lei no Estado de Sergipe”, afirmou. Ele ainda adiantou que novas doações já estão sendo planejadas pela Secretaria.

Com informações e foto da SSP