SSP/SE registra 330 ocorrências no pleito eleitoral na primeira etapa das Eleições 2024 em Sergipe

Em entrevista coletiva, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresentou o resultado da Operação Eleições 2024 em Sergipe. Durante o pleito eleitoral, a SSP registrou 330 ocorrências atendidas pela Polícia Militar e 56 boletins de ocorrências registrados pela Polícia Civil, além das ações inerentes a atendimentos pré-hospitalares do Corpo de Bombeiros. Apenas uma prisão em flagrante foi registrada na eleição. Para as instituições que formam a SSP, a votação aconteceu de forma tranquila em todos os 75 municípios sergipanos, e o plano operacional para garantir a segurança do segundo turno na capital já está em andamento. Os detalhes do resultado do planejamento operacional da SSP no pleito eleitoral foram apresentados nesta segunda-feira, 7.

Para o tenente-coronel Alysson Cruz, assessor de comunicação da Polícia Militar, as eleições aconteceram de forma tranquila, representando a efetividade da integração do trabalho da SSP. “Foi uma operação monitorada constantemente pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) que nos deu condição de visualizar todo o andamento do processo eleitoral, dando pronta resposta às demandas da sociedade. É o coroamento de um trabalho integrado com tecnologia e interação dos servidores”, enfatizou.

De acordo com o coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista, a avaliação do trabalho desenvolvido pelas instituições que formam a SSP é positiva. “Todas as instituições atuaram juntas, de forma integrada, garantindo, mais uma vez, eleições tranquilas em todo o estado, garantindo o direito ao voto e o exercício da cidadania. Tivemos eleições tranquilas, e os números revelam que tivemos bastante sucesso no nosso planejamento operacional”, ressaltou.

Segundo a tenente-coronel Carla Cristina, coordenadora de comunicação do CBMSE, a avaliação é que o pleito eleitoral ocorreu de forma tranquila em Sergipe. “Nossos atendimentos de prevenção já eram previstos, e os nossos bombeiros militares possibilitaram a segurança para os eleitores. Isso mostra a importância da presença do Corpo de Bombeiros na realização das eleições, e o pleito eleitoral seguiu normalmente em todo o estado de Sergipe”, avaliou.

Balanço das ocorrências

Dos 330 registros de ocorrências atendidos pela Polícia Militar, em torno de 65% foram referentes a casos de compra de votos, suspeita de compra de votos e corrupção eleitoral. “Daí, seguem-se os demais, como boca de urna, propaganda irregular e transporte irregular de eleitores. Tudo isso foi acompanhado e coibido pelas equipes policiais, o que deu esse resultado de sensação de segurança para a população”, descreveu o tenente-coronel Alysson Cruz, assessor de comunicação da Polícia Militar.

No tocante à atuação da Polícia Civil, a instituição registrou uma prisão em flagrante pelas práticas de lesão corporal, resistência, ameaça e impedimento ou embaraço da votação. A instituição também registrou 56 boletins de ocorrência, dos quais a maioria foram referentes a ameaça, desobediência, boca de urna e fotografia da urna. “Todos os casos foram detectados pelas equipes da segurança pública e foram conduzidos à delegacia, onde os procedimentos foram lavrados e daremos andamento às ocorrências”, destacou.

Já no que se refere às ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, a tenente-coronel Carla Cristina informou que as equipes da corporação realizaram atendimentos pré-hospitalares em alguns municípios, além de condução de pacientes em unidades de resgates. “Em Aquidabã, um dos nossos militares percebeu que saía fumaça de um disjuntor e agiu prontamente, desligando o disjuntor e os equipamentos de ar-condicionado, e as eleições seguiram normalmente”, detalhou.

Tentativa de feminicídio sem relação com Eleição

Fora do contexto da Eleição, a Polícia Militar registrou uma tentativa de feminicídio em um local de votação na região central de Aracaju. A Polícia Militar interveio rapidamente na situação, e a vítima foi socorrida pelo Samu. “Infelizmente, tivemos um caso no Centro de Excelência Professor João Costa, mas graças à intervenção imediata de um policial militar, a ação do autor do crime foi cessada, e a vida da mulher foi preservada”, relatou o tenente-coronel Alysson Cruz.

Plano operacional segue em andamento

Como a capital sergipana terá segundo turno nas Eleições 2024, a Secretaria da Segurança Pública mantém o planejamento operacional para garantir a segurança dos cidadãos aracajuanos e a tranquilidade e integridade do pleito eleitoral. As equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar já estão mobilizadas e atuando de forma preventiva nos dias que antecedem o segundo turno da eleição e também estarão de prontidão no dia da votação, que acontece em 27 de outubro.

Fonte e foto SSP