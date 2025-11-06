Suspeito de agredir criança em São Cristóvão irá se apresentar à polícia

A Polícia Civil de Sergipe informou que está investigando um caso de violência contra uma criança de quatro anos ocorrido nesta terça-feira (04), no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

De acordo com a polícia, o homem, que é padrasto da vítima, foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a criança.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas já foram ouvidas e as roupas da vítima, com vestígios de sangue, foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para análise.

A vítima foi acompanhada pela mãe no Instituto médico legal (IML), onde passou por exame pericial.

Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil informou que o advogado do suspeito entrou em contato e disse que ele deve se apresentar na delegacia.

