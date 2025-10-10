PC divulga imagem de suspeito de assalto a estabelecimento comercial em Socorro

Na tarde desta sexta-feira, 10, a Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia Metropolitana, divulgou a imagem do suspeito por um assalto ocorrido no dia 13 de setembro de 2025, por volta das 13h15, em um estabelecimento localizado no Conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro.

O suspeito chegou de bicicleta, dirigiu-se ao balcão de atendimento e, após pedir duas caixas de cerveja, anunciou o assalto, sacando uma pistola e ameaçando a operadora do caixa. O investigado exigiu a entrega da renda do dia, que somava R$ 292,00, além das duas caixas de cerveja, avaliadas em R$ 90,00. O prejuízo total gerado pelo crime foi de R$ 382,00. Após o assalto, o suspeito pegou os itens furtados com calma, subiu na bicicleta e fugiu do local.

Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação e, com base nessas imagens, a 5ª Delegacia Metropolitana iniciou as investigações. A Polícia Civil solicita à população que qualquer informação que ajude na identificação e localização do homem seja repassada ao Disque-Denúncia, número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP