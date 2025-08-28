Suspeito de furtar motocicleta no Ceasa tem foto divulgada pela PC

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), divulgou, nesta quinta-feira (28), imagens de um homem suspeito de furtar uma motocicleta no Ceasa de Aracaju. O crime ocorreu na última segunda-feira (25), por volta das 14h48.

De acordo com a investigação, a vítima, que trabalha em um supermercado na região, só percebeu o furto ao retornar para o local onde a motocicleta estava estacionada. Após o registro da ocorrência, o DRFV deu início às diligências e, com a análise de imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar as características do suspeito.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para localizar o indivíduo. Qualquer informação que possa levar à sua identificação ou paradeiro pode ser repassada de forma anônima e segura pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP