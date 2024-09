Suspeito de homicídio e tráfico morre em confronto em Itabaiana

Operação conjunta envolvendo policiais Civis das Divisões de Homicídios e de Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio do Getam e da Força Tática do 3° Batalhão da Polícia Militar, realizada nesta sexta-feira, 13, na Travessa Josefa Andrade Lobo, bairro Mamede Paes Mendonça, em Itabaiana, foi concluída após um confronto com o suspeito de homicídios e tráfico de entorpecentes.

O objetivo do trabalho era cumprir um mandado de busca na residência de um homem suspeito da pratica de delitos graves na cidade de Itabaiana. Durante a ação, o suspeito, ao perceber que tratava-se de policiais, abrigou-se no fundo do imóvel e efetuou disparos em direção a equipe tática, sendo atingido durante o revide. Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Itabaiana onde veio a óbito.

Durante as buscas no imóvel foi encontrado cerca de 2 kg de cocaína pura, 2 kg de maconha e 150 gramas de crack, além de três balanças de precisão. O homem estava em companhia da sua esposa que foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo informações policiais, o suspeito era responsável por receber entorpecentes e distribuir para diversos traficantes, fazendo de sua residência uma espécie de depósito. Ainda, segundo a polícia, o homem fazia parte de uma organização criminosa e era considerado um dos braços armados, sendo responsável por homicídios na cidade.

Informações e denúncias podem ser repassadas para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE